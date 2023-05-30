Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що за рік вдалося відновити 130 пошкоджених внаслідок російської агресії штучних споруд і третину залізничних мостів.

Джерело: пресслужба Мінвідновлення.

Про це посадовець розповів під час панельної дискусії “Зміцнення майбутнього України. Відновлення інфраструктури для стійкості”, проведеній на полях Брюссельского форуму.

“Часто чую думку про те, що нинішня війна – війна логістик. Думаю, це так. Але ще важливіше, це війна економік. Для перемоги нам необхідна сильна стала економіка. Це можливо, якщо до країни прийдуть потужні інвестиції. Наша задача зараз, навіть попри бойові дії на території України, створювати та покращувати умови, необхідні для приходу інвесторів. Ключові принципи таких змін — верховенство права, прозорість та зрозумілість правил для бізнесу. Щодня працюємо над реформуванням нашої галузі, відкриваючи ринок для розвитку”, – відзначив Кубраков.

Також він додав, що Україна продемонструвала всьому світу, що здатна до швидкого відновлення навіть в умовах постійних російських атак.

“За рік ми відновили для проїзду 130 штучних споруд та третину від всіх зруйнованих залізничних мостів. Працюємо над пасивним захистом підстанцій і ми бачимо ефективність нашої роботи”, – наголосив міністр.

Крім того, Кубраков зауважив, що нині ключовим пріоритетом Міністерства є реалізація тих проєктів, які повернуть українців додому та стабілізують ситуацію в громадах. Йдеться, зокрема, про захист об’єктів критичної інфраструктури — нині вже забезпечено пасивним захистом понад 100 об’єктів енергетики.

Окрім цього Міністерство працює над будівництвом та ремонтом житла, а також відновленням транспортного сполучення зі звільненими громадами.

Також Міністерство відновлення продовжує працювати над розвитком експортної логістики. Це стосується збільшення обсяг обробки Дунайськими портами, а також розвитку автомобільної та залізничної прикордонної інфраструктури на західному кордоні.

Водночас Кубраков розповів партнерам про конкретні проєкти відбудови, які Україна реалізує з міжнародними партнерами, та закликав міжнародну спільноту долучатися до масштабного проєкту відновлення України.