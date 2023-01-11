Про це інформує пресслужба СБУ.
Відтак, правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини ще трьох чиновників-колаборантів, які пішли на співпрацю з російськими загарбниками й перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України.
Зловмисниками є колишній керівник Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації і двоє його заступників. За даними СБУ, після захоплення району вони одними з перших підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у широкомасштабній війні проти України.
За це колаборантів призначили очільниками створеної агресором “администрации Станично-Луганского района ЛНР”. Відтак, перебуваючи на посадах зрадники виконують завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.
Для цього вони агітують місцевих жителів вступати до лав окупаційних угруповань і “доповідають” росіянам про наявність учасників руху опору. Крім цього, зловмисники сприяють примусовій паспортизації. У разі відмови оформлювати російське громадянство – погрожують незаконними переслідуваннями й фізичною розправою.
Також колаборанти намагаються перелаштовувати роботу місцевих підприємств на користь країни-агресора і змушують їх сплачувати податки до бюджету РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру. Зараз обвинувальні матеріали скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Служба безпеки України розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства з початку повномасштабного вторгнення РФ. Понад 340 з них вже скерували до суду.
- У звільнених районах Харківської області співробітники СБУ затримали ще одного зрадника, що допомагав російським загарбникам вивозити українське зерно до Російської Федерації.
- Служба безпеки України у ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і “полював” за місцевими системами ППО.