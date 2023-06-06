Станом на 6 червня 2023 року, через повномасштабну війну Росії проти України збитків зазнали 1 520 об’єктів культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них майже третину – 541 об’єкт – повністю зруйновано.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Лише за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 56 одиниць, основна частина з яких припадає на Хмельниччину (26 одиниць або 46%).

Загалом найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 216 територіальних громад: (14,7%) у Вінницькій (3% ТГ), Дніпропетровській (16%), Донецькій (87%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (31%), Київській (29%), Луганській (42%), Львівській (2%), Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (45%), Харківській (36%), Херсонської (35%), Хмельницькій (5%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.

Загалом зазнали збитків:

клубні заклади – 727;

бібліотеки – 571;

музеї та галереї – 82;

театри та філармонії – 25;

заклади мистецької освіти – 115.

У відомстві зазначили, що найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

“Зараз майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації”, – резюмували у Мінкульті.