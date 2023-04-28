Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів у інтерв’ю виданню “Інтерфакс-Україна”.
“Збитки у сфері культури ми оцінюємо зараз у близько 7 млрд доларів. І це не тільки через бомбардування, а взагалі втрати доходів та іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися у сфері культури”, – сказав очільник Мінкульту.
Також він зазначив, що принаймні останні пів року розуміння вагомості культури в Україні підвищилося. “Розуміння того, що культура, можливо, третя після МОЗ та МОН, але є складовою частиною державних пріоритетів, є”, – підкреслив Олександр Ткаченко.
Крім того, він зазначив, що на сьогодні також важливо не втратити таланти та зберегти їх в Україні.
“Люди потребують культури. Ми бачимо збільшення на 10% відвідуваності культурних подій протягом війни в порівнянні з 2021 роком з 50% до 60%. Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до широкомасштабної війни”, – зауважив міністр культури та інформаційної політики України.
Зазначимо, що станом на 25 березня 2023 року, через повномасштабну війну Росії проти України збитків зазнали 1 373 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них майже третина – 514 об’єктів – повністю зруйновано.
За даними Мінкульту, загалом найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.
У такий спосіб пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 201 територіальної громади (13,7% від усієї кількості ТГ). Зокрема у Вінницькій (2% ТГ), Дніпропетровській (13%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (27%), Київській (27%), Луганській (42%), Львівській (2%), Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (41%), Харківській (36%), Херсонській (31%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.
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- За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса, понад 1200 ракет та дронів випустила РФ по ключових об’єктах енергосистеми країни. Відповідно, загальний збиток, нанесений українській енергосистемі України атаками російських ракет і дронів, оцінюється в мільярди доларів.