Станом на сьогодні збитки у сфері культури внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні становлять близько 7 млрд доларів.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів у інтерв’ю виданню “Інтерфакс-Україна”.

“Збитки у сфері культури ми оцінюємо зараз у близько 7 млрд доларів. І це не тільки через бомбардування, а взагалі втрати доходів та іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися у сфері культури”, – сказав очільник Мінкульту.

Також він зазначив, що принаймні останні пів року розуміння вагомості культури в Україні підвищилося. “Розуміння того, що культура, можливо, третя після МОЗ та МОН, але є складовою частиною державних пріоритетів, є”, – підкреслив Олександр Ткаченко.

Крім того, він зазначив, що на сьогодні також важливо не втратити таланти та зберегти їх в Україні.

“Люди потребують культури. Ми бачимо збільшення на 10% відвідуваності культурних подій протягом війни в порівнянні з 2021 роком з 50% до 60%. Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до широкомасштабної війни”, – зауважив міністр культури та інформаційної політики України.

Зазначимо, що станом на 25 березня 2023 року, через повномасштабну війну Росії проти України збитків зазнали 1 373 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них майже третина – 514 об’єктів – повністю зруйновано.

За даними Мінкульту, загалом найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

У такий спосіб пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 201 територіальної громади (13,7% від усієї кількості ТГ). Зокрема у Вінницькій (2% ТГ), Дніпропетровській (13%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (27%), Київській (27%), Луганській (42%), Львівській (2%), Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (41%), Харківській (36%), Херсонській (31%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.