Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відсьогодні всі громадяни України, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою “єВідновлення” для отримання державної допомоги для відновлення свого житла.

Насамперед мовиться про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Програма була розроблена спільно з Міністерством цифрової інформації України, , USAID / UK aid проєктом “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS” та Світовим банком.

У Мінінфраструктури зазначили, що даними обласних військових адміністрацій, від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджень чи руйнувань зазнали майже 18 500 житлових багатоповерхівок та понад 142 000 приватних домівок.

У межах програми будуть відновлювати будинки, які зазнали незначних пошкоджень.

Для того, щоб це можна було зробити якнайшвидше, послугу “єВідновлення” максимально цифровізували та спростили для громадян.

Подати заявку на допомогу можна в застосунку “Дія” у декілька кліків і вже протягом місяця спеціальна комісія при громаді повинна прийняти рішення щодо надання такої допомоги.

Скористатись послугою можуть всі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій,

людям з інвалідністю внаслідок війни,

ветеранам війни,

членам сімей загиблих військових,

мобілізованим,

багатодітним родинам,

людям з інвалідністю І та II групи,

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам,

прийомним батькам та патронатним вихователям,

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Водночас громадяни, які вже відремонтували своє житло, на даний час не можуть претендувати на державну допомогу.

“Ми вже працюємо над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Закликаємо зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій Росії”, – наголосили у міністерстві.

Аби отримати компенсацію спершу слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане. Це можна зробити на порталі чи в застосунку “Дія”, а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок “єВідновлення” в одному з банків-учасників програми. Відкрити картку можна в банківському застосунку та у відділенні банку. На даний до “єВідновлення” підключені такі банки: Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до “єВідновлення”.

Після цього слід подати заяву на компенсацію в Дії.

Після подання заявки спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яка буде нарахована.

Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку “єВідновлення”.

Отримані від держави кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.

Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь в програмі через портал “Дія”.

Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.