Про це повідомляють #Букви.

Щорічно 16 липня святкують Всесвітній день змій (World Snake Day). Походження цього свята на сьогодні поки не відомо. Проте, воно відзначається ентузіастами, які прагнуть зберегти дику природу в усьому світі з великим натхненням. Мета цього дня – допомогти людям дізнатися більше про цих рептилій і про те, який внесок вони роблять у світ тварин.

У світі цього дня відзначають:

Україна – День ухвали Декларації про суверенітет України; День бухгалтера та День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

Грузія – Гергетоба або День духовної любові.

Франція – День пам’яті жертв Голокосту.

Японія – День моря

Гондурас – День інженера.

Болівія – Національне свято.

США – Національний день особистого шеф-кухаря та День оладок з кукурудзи

Цього дня у світі:

1054 — невдачею завершилися в Константинополі переговори між Римом і Візантією про сфери впливу в Південній Італії і з низки теологічних питань. Християнська церква розділилася на дві гілки: католицьку і православну.

1212 — християни розбили Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії.

1643 — експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкрила острів Сахалін.

1661 — Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти.

1736 — Гезлев зайняли з допомогою запорізьких козаків Російська імператорська армія.

1790 — округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначений як місце розташування уряду США.

1909 — заснували компанію “Audi”.

1912 — у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку

1917 — ухвалено ІІ Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено взаємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Росії.

1918 — в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли російського імператора Миколу II.

1919 — під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишила Східну Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України.

1923 — Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія.

1938 — архиєпископське послання Собору єпископів Автокефальної православної церкви у Польській республіці (майже повністю вилучене поліцією), пастирський лист Андрея (Шептицького) через знищення понад 100 православних церков Підляшшя та Холмщини; біля Ваймару в Третьому Рейху нацисти відкрили концтабір Бухенвальд

1945 — США підірвали першу атомну бомбу.

1951 — опубліковано повість Дж. Селінджера “Ловець у житі”.

1956 — на вимогу керівництва Фінляндії Карело-Фінська РСР перетворена на Карельську АРСР (нині Республіка Карелія у складі РФ).

1965 — відкрили тунель під Монбланом, що зв’язав транспортним сполученням Францію й Італію.

1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

1996 — Майкл Джексон дав безплатний королівський концерт султану Брунея.

1997 — Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет Міністрів України.

2007 — залізнична аварія на Львівщині 16 липня 2007 (неподалік Ожидова у Буському районі).

2010 — в Одесі відкрили новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль

2010 — акція “Прапор — на вершину!” — присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України.

2019 — набрав чинності Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Яке сьогодні церковне свято:

16 липня віруючими людьми шануються мученики Мокій і Марк.

Жили вони в часи правління імператора Максиміліана і були відомі як ревні християни. У період організованих гонінь Мокій і Марк були арештовані і язичники намагалися змусити їх поклонятися ідолам.

Згідно з переказами, коли святих підводили до жертовника, то перед ними вийшла маленька дитина, яка стала заважати їм і не давала пройти. Тоді язичники жорстоко побили дитину, після чого брати ще більше зміцнилися у своєму переконанні не кланятись ніяким ідолам і продовжувати славити Ісуса Христа. Як наслідок, вони були обезголовлені і загинули за віру.

Прикмети:

Комарі літають роєм – на гарну погоду.

Павук виходить з гнізда і плете нову довгу павутину – на гарну погоду.

Мокій поля зрошує, а Демид з сіном прибрати поспішає.

Перед негодою собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю.

Традиції:

16 липня – Маків день, Мокій і Демид. В цілому, цей день вважали нещасливим, а тому, 16 липня намагалися не братися за нові справи.

Саме на Мокія селяни відправлялися збирати мак

У цей день не варто спати до полудня, адже наші предки вірили, що таким чином можна проспати все життя

Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці

Сьогодні не варто бути байдужими до нужденних

16 липня не варто брати нічого у борг, аби не провести ціле літо у злиднях.

Якщо ж в Маків день починався до – а дощі в цей період бувають часто – селяни на луки приводили своїх дітей, які бігали з непокритою головою навколо стогів і просили, щоб стожари дощі прогнали.

Цього дня іменини відзначають:

Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Родіон, Костянтин, Марко, Михайло.