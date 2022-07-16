Про це повідомляють #Букви.
Щорічно 16 липня святкують Всесвітній день змій (World Snake Day). Походження цього свята на сьогодні поки не відомо. Проте, воно відзначається ентузіастами, які прагнуть зберегти дику природу в усьому світі з великим натхненням. Мета цього дня – допомогти людям дізнатися більше про цих рептилій і про те, який внесок вони роблять у світ тварин.
У світі цього дня відзначають:
- Україна – День ухвали Декларації про суверенітет України; День бухгалтера та День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
- Грузія – Гергетоба або День духовної любові.
- Франція – День пам’яті жертв Голокосту.
- Японія – День моря
- Гондурас – День інженера.
- Болівія – Національне свято.
- США – Національний день особистого шеф-кухаря та День оладок з кукурудзи
Цього дня у світі:
- 1054 — невдачею завершилися в Константинополі переговори між Римом і Візантією про сфери впливу в Південній Італії і з низки теологічних питань. Християнська церква розділилася на дві гілки: католицьку і православну.
- 1212 — християни розбили Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії.
- 1643 — експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкрила острів Сахалін.
- 1661 — Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти.
- 1736 — Гезлев зайняли з допомогою запорізьких козаків Російська імператорська армія.
- 1790 — округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначений як місце розташування уряду США.
- 1909 — заснували компанію “Audi”.
- 1912 — у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку
- 1917 — ухвалено ІІ Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено взаємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Росії.
- 1918 — в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли російського імператора Миколу II.
- 1919 — під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишила Східну Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України.
- 1923 — Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія.
- 1938 — архиєпископське послання Собору єпископів Автокефальної православної церкви у Польській республіці (майже повністю вилучене поліцією), пастирський лист Андрея (Шептицького) через знищення понад 100 православних церков Підляшшя та Холмщини; біля Ваймару в Третьому Рейху нацисти відкрили концтабір Бухенвальд
- 1945 — США підірвали першу атомну бомбу.
- 1951 — опубліковано повість Дж. Селінджера “Ловець у житі”.
- 1956 — на вимогу керівництва Фінляндії Карело-Фінська РСР перетворена на Карельську АРСР (нині Республіка Карелія у складі РФ).
- 1965 — відкрили тунель під Монбланом, що зв’язав транспортним сполученням Францію й Італію.
- 1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
- 1996 — Майкл Джексон дав безплатний королівський концерт султану Брунея.
- 1997 — Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет Міністрів України.
- 2007 — залізнична аварія на Львівщині 16 липня 2007 (неподалік Ожидова у Буському районі).
- 2010 — в Одесі відкрили новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль
- 2010 — акція “Прапор — на вершину!” — присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України.
- 2019 — набрав чинності Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.
Яке сьогодні церковне свято:
16 липня віруючими людьми шануються мученики Мокій і Марк.
Жили вони в часи правління імператора Максиміліана і були відомі як ревні християни. У період організованих гонінь Мокій і Марк були арештовані і язичники намагалися змусити їх поклонятися ідолам.
Згідно з переказами, коли святих підводили до жертовника, то перед ними вийшла маленька дитина, яка стала заважати їм і не давала пройти. Тоді язичники жорстоко побили дитину, після чого брати ще більше зміцнилися у своєму переконанні не кланятись ніяким ідолам і продовжувати славити Ісуса Христа. Як наслідок, вони були обезголовлені і загинули за віру.
Прикмети:
- Комарі літають роєм – на гарну погоду.
- Павук виходить з гнізда і плете нову довгу павутину – на гарну погоду.
- Мокій поля зрошує, а Демид з сіном прибрати поспішає.
- Перед негодою собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю.
Традиції:
- 16 липня – Маків день, Мокій і Демид. В цілому, цей день вважали нещасливим, а тому, 16 липня намагалися не братися за нові справи.
- Саме на Мокія селяни відправлялися збирати мак
- У цей день не варто спати до полудня, адже наші предки вірили, що таким чином можна проспати все життя
- Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці
- Сьогодні не варто бути байдужими до нужденних
- 16 липня не варто брати нічого у борг, аби не провести ціле літо у злиднях.
- Якщо ж в Маків день починався до – а дощі в цей період бувають часто – селяни на луки приводили своїх дітей, які бігали з непокритою головою навколо стогів і просили, щоб стожари дощі прогнали.
Цього дня іменини відзначають:
Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Іван, Родіон, Костянтин, Марко, Михайло.