17 листопада відзначають Міжнародний день філософії (ЮНЕСКО), Міжнародний день студентів, Всесвітній день недоношених дітей та Міжнародний день відмови від паління. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Нікандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день філософії (ЮНЕСКО): свято проводиться у третій четвер листопада з 2002 року за регламентом ЮНЕСКО (UNESCO General Conference).

Сенс святкування Міжнародного Дня філософа полягає в тому, щоб знайти спільну платформу обговорення глобальних соціокультурних перетворень, які відбуваються зараз, долучити людей до філософської спадщини, привідкрити сферу повсякденного мислення для нових ідей і стимулювати публічні дебати мислителів і громадянського суспільства з приводу викликів, що постають перед соціумом сьогодні.

Міжнародний день студентів: свято виникло ще XVIII століття, а історія сучасного святкування почалася в Чехословаччині під час Другої світової війни, пов’язана з трагічними подіями.

28 жовтня 1939-го в окупованій Чехословаччині празькі студенти і викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави (28 жовтня 1918 року). Окупанти розігнали демонстрацію, при цьому був застрелений студент медичного факультету Ян Оплетал.

Похорони Яна пройшли 15 листопада 1939-го і переросли в акцію протесту. Десятки демонстрантів були арештовані. 17 листопада війська рано вранці оточили студентські гуртожитки. Понад 1200 студентів було арештовано і поміщено в концтабір в Заксенхаузен. Дев’ятьох студентів і активістів студентського руху стратили в катівнях в’язниці в празькому районі Рузине. Всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни. На честь цих подій на Всесвітньому конгресі студентів і був проголошений Міжнародний день студентів. Сьогодні він святкується в багатьох країнах світу.

Всесвітній день недоношених дітей: щорічно 17 листопада людство відзначає міжнародну подію – Всесвітній день передчасно народженої дитини. Ідея цього дня з’явилася у 2008 році, ініціатором виступив Європейський фонд допомоги новонародженим.

Міжнародний день відмови від паління: це свято відзначають у третій четвер листопада. Воно виникло у 1977 році в США, а заснований ВООЗ як міжнародний в 1988 році. Заходи цього дня присвячені питанням зниження тютюнової залежності.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Чехія та Словаччина – День боротьби за свободу та демократію

Азербайджан – День національного відродження

Цього дня у світі:

1663 — укладені т. зв. “Батуринські статті” між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя.

1804 — Засновано університет у Харкові.

1869 — в Єгипті офіційно відкрився Суецький канал.

1913 — Панамським каналом проходить перше судно.

1921 — закінчився поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР. Волинська повстанська група генерал-хорунжого Юрка Тютюнника зазнала поразки під с. Малі Миньки на Житомирщині, усіх полонених було розстріляно під Базаром

1939 — тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори. На пам’ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999), разом зі світовою спільнотою відзначає День студента.

1948 — введено в експлуатацію газопровід Дашава — Київ, діаметром 500 мм і довжиною 509 км. Офіційний день заснування “Київтрансгазу”.

1959 — Південноафриканська компанія “Де Бірс”, Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів.

1964 — Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки.

1966 — у ніч з 16 на 17 листопада 1966 р. зареєстрований найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів (з’являються регулярно через кожні 33,25 року) були видні на небі між східною частиною СРСР і західною частиною Північної Америки.

1967 — “The Beatles” закінчують роботу в студії над альбомом “Magical Mystery Tour”.

1968 — Переговори в Солсбері між представниками Великої Британії і Родезії заходять в безвихідь.

1969 — В Гельсінкі починаються радянсько-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь.

1970 — Після м’якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції “Місяць-17” в подорож по супутнику Землі відправляється “Місяцехід-1”.

1971 — Військовий переворот в Північній Ірландії.

1989 — Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, приурочену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації 1939 р. З цього фактично почалася “оксамитова революція”, що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці.

1989 — Беназір Бхутто обрали прем’єр-міністром Пакистану.

1994 — Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР “Про виконання Постанови Верховної Ради України „Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим“”).

2000 — Україна ніколи не буде ядерною державою, заявив експрезидент України Леонід Кучма на зустрічі зі студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Яке сьогодні церковне свято:

17 листопада вшановують пам’ять єпископа Мирського Нікандра та пресвітера Єрмея.

За переказами, вони були учнями святого Тита — послідовника апостола Павла. Активно проповідуючи християнство, Нікандр та Єрмей навернули багатьох язичників у свою віру. Про їхню діяльність стало відомо правителям, які поклонялися ідолам, і християн схопили. Однак ні вмовляння, ні погрози, ні тортури не змусили Нікандра та Єрмея зректися віри. Зрештою, після жорстоких катувань, мученики загинули.

Прикмети:

Пішов сніг в цей день – зима буде морозною і сніжною

Скільки в небі птахів – стільки теплих днів чекати в наступному році

Дощ 17 листопада – погода зміниться

Північний вітер дме – до дощів, південний – до морозів

Традиції:

У давнину вважалося, що цього дня неодмінно треба залишатися вдома, за можливості не виходити навіть у двір. “Ярема – сиди вдома”, – казали у народі. Якщо не послухатися цієї поради, можна було зіткнутися з нечистою силою і викликати різні неприємності.

Сни з 16 на 17 листопада обов’язково потрібно запам’ятати. Вони вказують, чого ви можете досягти в житті, а чого слід остерігатися.

Щоб захистити будинок від усього поганого, стародавні слов’яни на віконницях і над вікнами вирізали хрести або серпи. Вірили, що цей нехитрий оберіг захистить їх від негативу.

Іменини цього дня святкують:

Ілля, Олександр, Іван, Порфирій, Семен, Степан, Фаїна, Федір.