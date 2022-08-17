Про це повідомляють #Букви.

17 серпня проводиться Міжнародний день чорного кота. Попри однотонне забарвлення і стереотипи, чорні кішки насправді мають яскраво виражені особистісні риси, а також фізичні характеристики, хоча й не такі помітні. Чорні кішки часто дуже розумні. Вони добре розуміються на тому, що відбувається навколо них. Вони можуть бути дуже чуйними та здатними справлятися зі змінами, при цьому вони залишаються спокійними, люблячими та енергійними домашніми улюбленцями.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Габон – День Незалежності

Індонезія – День Проголошення Незалежності

Аргентина – День пам’яті генерала Сан-Мартіна

Колумбія – День інженера

Болівія – День прапора

Цього дня у світі:

1245 — у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович розгромив угорське військо і покінчив з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві.

1502 — Христофор Колумб проголосив Гондурас іспанською територією.

1771 — британський хімік Джозеф Прістлі встановив, що рослини виділяють кисень.

1896 — початок золотовидобування на Клондайку: Джордж Кармак закріпив за собою права на ділянку Кролячого струмка, дрібну притоку річки Клондайк, перейменувавши його в струмок Удачі (Bonanza Creek).

1908 — вийшов на екрани перший анімаційний фільм “Фантасмагорія” (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.

1914 — у Львові створено українську національну військову формацію — легіон “Українських Січових Стрільців”

1916 — Королівство Румунія приєдналося до Антанти під час Першої світової війни

1918 — гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день

1919 — Чорноморський полк під командою Євгена Царенка 3-ї Залізної дивізії Армії УНР здобув станцію Рудниця на залізниці, що вела до Одеси.

1920 — закінчилася Варшавська битва, на фронті стався перелом і Червона армія під ударами польсько-українського війська покотилася на схід.

1933 — випробувана перша радянська ракета на рідинному паливі.

1940 — Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії.

1941 — розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб.

1945 — Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.

1946 — початок громадянської війни у Королівстві Греція.

1950 — Сполучені Штати Індонезії перетворюються на унітарну державу.

1953 — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії.

1958 — китайський політичний лідер Мао Цзедун проголосив початок політики “великого стрибка”.

1960 — Габон декларує незалежність від Франції.

1962 — перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни. Прикордонники Східної Німеччини вбили 18-річного Пітера Фетчара.

1969 — львівські “Карпати” стали володарями кубка СРСР.

1982 — Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт-диск.

1991 — відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana “Smells Like Teen Spirit”.

1995 — вокаліст гурту Depeche Mode Девід Геан здійснив спробу самогубства.

1998 — Уряд Російської Федерації проголошує дефолт.

1999 — затверджено прапор Донецької області.

2009 — англійська Вікіпедія перетнула рубіж у 3 мільйони статей.

2011 — на навколоземну орбіту вивели український супутник “Січ-2” (супутник оптико-електронного спостереження Землі; 3-й із серії супутників “Січ”).

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві 17 серпня вшановується пам’ять святої Євдокії (Авдотьї), яка жила в IV столітті і народилася в родині багатих римлян. Під час гонінь християн, організованих перським царем, разом із дев’ятьма тисячами вірян Авдотья була також арештована. У полоні вона продовжувала проповідувати віру в Христа серед перських жінок і багатьох звернула в релігію. За це її піддали жорстоким знущанням, після чого обезголовили.

Також цього дня церква вшановує пам’ять семи Ефеських отроків: Іамвліха, Максиміліана, Моан, Мартиніана, Костянтина, Антоніна. Ці брати спочатку були воїнами, але покинули військо, звернувшись у віру. За це були покарані – їх замурували в печері на цілих 200 років. Легенда свідчить, що коли печеру відкрили, отроки були живі. Після того, як народ став свідком чуда, брати померли.

Прикмети:

Тепла і суха погода – листопад буде сонячним

Дощ, вітер і хмари – чекайте холодного листопада

Погано спиться вночі – помоліться отрокам ефеським

Дощ 17 серпня може погубити все неприбране сіно

Дівчині, яка народжена сьогодні, слід шукати нареченого, народженого в листопаді

Вважається, що в цей день криві огірки виростають, тому урожай краще зібрати раніше

Традиції:

У цей день господині збирають малину, варять з неї варення, готують борошняні страви

17 серпня, краще не позичати гроші, а також не торгувати

Цього дня іменини відзначають:

Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан.