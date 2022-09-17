17 вересня відзначають Всесвітній день безпеки пацієнтів. В Україні сьогодні відзначають День фармацевтичного працівника та День рятівника. Віряни 17 вересня вшановують пам'ять, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника Йоасафа Бєлгородського.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день безпеки пацієнтів: один із глобальних днів ВООЗ, присвячених громадській охороні здоров’я. Він був заснований 2019 року на сімдесят другій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я шляхом ухвалення резолюції WHA72.6.

Мета цього дня – підвищення обізнаності та залученості громадськості, поглиблення глобального розуміння і робота з досягнення глобальної солідарності та дій держав-членів щодо підвищення безпеки пацієнтів і зниження шкоди для пацієнтів.

В Україні 17 вересня:

День фармацевтичного працівника: свято було створене 1999 року за указом президента. Щороку припадає на третю суботу вересня.

День рятівника: свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня. Встановлене 12 вересня 2008 року указом Президента України на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

День рятівника святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

США – День Конституції

Гондурас – День вчителя

Ангола – День героїв

Австралія – День громадянства

Білорусь – свято на честь визволення Західної Білорусі у вересні 1939 року

Цього дня у світі:

1598 — голландські моряки відкрили Маврикій.

1631 — війська Католицької ліги розбили протестантів біля Лейпцига.

1678 — за Нівегенським договором Франція та Іспанія повернули одна одній раніше завойовані території.

1787 — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США.

1809 — укладено Фрідріхсгамський мир між Росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу Росії на правах автономії.

1834 — професора Михайла Максимовича затверджено на посаді ректора Київського університету св. Володимира.

1919 — оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.

1920 — Дієва Армія УНР звільнила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків

1924 — в Женеві відкрито першу в світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів.

1939 — СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вдерлася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь.

1944 — союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії.

1989 — у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні “Червона рута”.

1991 — Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду займав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем’єр — міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).

1993 — останні підрозділи російських (кол. радянських) військ залишили територію Республіки Польща.

2003 — на острові Бирючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 17 вересня віряни вшановують пам’ять, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника Йоасафа Бєлгородського. Владика Йоасаф – полтавець, син бунчужного Війська Запорозького козака Андрія Горленка.

Прикмети:

Багато лушпиння на цибулі – зима буде дуже холодною.

Голосно ухкає сова – буде пожежа.

Багато горіхів і мало грибів – зима буде морозною та сніжною.

Дощовий і непогожий день на суху осінь.

Традиції:

У цей день не можна наближатися до вогню. Вважалося, що саме 17 вересня він знаходить магічні властивості і будь-яке джерело вогню потрібно гасити молоком, а не водою.

У цей день православні читають молитву, що захищає від блискавки, пожежі і підпалу.

Якщо горить свічка – не задуйте, а тушіть руками.

Іменини цього дня відзначають:

Григорій, Василь, Митрофан, Іван, Мойсей, Михайло, Олександр, Микола, Павло, Степан, Петро, Юліан, Федір, Олена.