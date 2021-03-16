18 березня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оголосить результати розслідування щодо вакцини проти COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca.

Про це повідомляється на сайті EMA.

У низці країн Європейського союзу призупинили вакцинацію проти COVID-19 вакциною AstraZeneca після кількох десятків випадків утворення тромбів у людей, які отримали щеплення. Європейський регулятор (EMA) зайнявся розслідуванням ситуації.

Зазначається, що щорічно в країнах ЄС реєструються тисячі випадків утворення тромбів. Кількість тромбоемболічних випадків у цілому у вакцинованих людей не вище, ніж у населення взагалі.

Зараз EMA тісно співпрацює з компанією AstraZeneca, експертами із захворювань крові та іншими органами охорони здоров’я, включаючи MHRA Великої Британії для розслідування ситуації, що склалася.

У найближчі дні EMA проведе ретельний аналіз усіх даних, що стосуються тромбоемболічних випадків. Експерти дуже докладно вивчають всі доступні дані і клінічні обставини конкретних випадків, щоб визначити, чи могла вакцина бути причиною виникнення тромбів.

Комітет з безпеки EMA (PRAC) скликав позачергові збори на четвер, 18 березня, аби зробити висновок щодо зібраної інформації про ускладнення після щеплення і визначитися з подальшими діями.

Детальніше про препарат

Вакцина COVID-19 AstraZeneca – це вакцина для запобігання коронавірусної хвороби COVID-19 у людей у ​​віці 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі із сімейства аденовірусів, який був модифікований, щоб мати в своєму складі ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить сам вірус SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.

Експерти з безпеки вакцин із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) сьогодні проведуть нараду щодо вакцини Oxford-AstraZeneca після того, як кілька європейських країн призупинили її використання.