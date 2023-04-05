5 квітня віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав запровадити санкції проти країн, котрі купують уран з РФ для своїх атомних електростанцій.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Під час дводенного візиту німецького міністра до Києва обговорювалися санкції проти РФ, і головним питанням було “постачання з Росії урану для ядерного палива в Європу”.

Габек зауважив, що українські високопосадовці запитували, чому закупівля російського урану досі не заборонена Заходом, попри численні економічні санкції проти Москви за її повномасштабне вторгнення в Україну.

“І я думаю, що на це немає хорошої відповіді”, – зазначив міністр.

За його словами, таке рішення мало б прийнятися, навіть якщо це означатиме пристосування постачань для країн, які все ще оснащують атомні електростанції російським ураном. На думку німецького міністра, це було б розумним кроком.

Водночас Габек наголосив й на необхідності виконання існуючих санкцій, пояснивши, що діючі санкції часто обходять через треті країни. Таку ситуацію він вважає неприйнятною.

Усім має бути зрозуміло, що це не гра в хованки і не дріб’язкове правопорушення, а мовиться про санкції, які повинні врешті-решт допомогти закінчити війну, і хто обходить їх, підриває саме ці зусилля”, – наголосив він.

На переконання віцеканцлера ФРН, необхідний кінцевий контроль товарів, які можуть бути використані у війні, а саме: компанії мають “довести, де перебувають товари, щоб вони раптом не опинилися на Донбасі через таємні канали, на боці росіян”.

Зауважимо, Литва пропонує Європейському Союзу запровадити санкції проти російської ядерної енергетики, які передбачають винятки для Угорщини та дворічний перехідний період для поступового зупинення чинних контрактів.

3 квітня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек вперше після російського повномасштабного вторгнення приїхав до України.

Стало відомо, що Німеччина має намір посилити військову допомогу Україні в найближчі роки, збільшивши витрати до понад 15 мільярдів євро.