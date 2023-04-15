Уряд Німеччини на тлі російської збройної агресії проти України виступив за введення санкцій Європейського Союзу проти атомної промисловості Росії.

Про це інформує DW.

“Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для чинення тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію запровадити санкції і щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакета”, – заявив віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

За словами Габека, Євросоюзу потрібно посилювати незалежність від Росії. “Ми вже далеко просунулися в багатьох сферах, зокрема й у сфері енергетики. Залишився лише атомний сектор”, – зауважив Габек.

Зазначається, що серед іншого, Росія постачає уран для паливних стрижнів атомних електростанцій і зберігає на своїй території радіоактивні відходи.

На думку Габека, пріоритетне ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане.

“Ядерна технологія – винятково чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер”, – підкреслив міністр економіки Німеччини.

А також додав, що в питанні санкцій щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період.

“Але важливо почати і не боятися рішучих дій і в цій сфері”, – підсумував Роберт Габек.

Крім того, 5 квітня віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав запровадити санкції проти країн, котрі купують уран з РФ для своїх атомних електростанцій.

Під час дводенного візиту німецького міністра до Києва обговорювалися санкції проти РФ, і головним питанням було “постачання з Росії урану для ядерного палива в Європу”.

Габек зауважив, що українські високопосадовці запитували, чому закупівля російського урану досі не заборонена Заходом, попри численні економічні санкції проти Москви за її повномасштабне вторгнення в Україну.

“І я думаю, що на це немає хорошої відповіді”, – зазначив міністр.

За його словами, таке рішення мало б прийнятися, навіть якщо це означатиме пристосування постачань для країн, які все ще оснащують атомні електростанції російським ураном. На думку німецького міністра, це було б розумним кроком.

Водночас Габек наголосив й на необхідності виконання існуючих санкцій, пояснивши, що діючі санкції часто обходять через треті країни. Таку ситуацію він вважає неприйнятною.

На переконання віцеканцлера ФРН, необхідний кінцевий контроль товарів, які можуть бути використані у війні, а саме: компанії мають “довести, де перебувають товари, щоб вони раптом не опинилися на Донбасі через таємні канали, на боці росіян”.