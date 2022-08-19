19 серпня у світі відзначають Міжнародний день гуманітарної допомоги та Всесвітній день фотографа. За церковним календарем 19 серпня велике християнське свято - Преображення Господнє або ж Яблучний Спас.

Про це повідомляють #Букви.

19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги — це міжнародний день, присвячений визнанню гуманітарного персоналу та тих, хто загинув, працюючи на гуманітарну допомогу. Він був визначений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй як частина Резолюції Генеральної Асамблеї А/63/L.49 Генеральної Асамблеї ООН щодо посилення координації екстреної допомоги Організації Об’єднаних Націй, визначений 19 серпня.

Цей день відзначається, коли тодішній спеціальний представник Генерального секретаря в Іраку Серджіо Вієйра-де-Мелло та 21 його колега загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН у Багдаді.

Також 19 серпня – Всесвітній день фотографії. Свято заснували 19 серпня 2009 року за ініціативою австралійського фотографа Корскі Ара. Вперше його відсвяткували 2010 року. Дату обрали не випадково, адже майже 200 років тому в технічному прогресі відбувся новий прорив, коли Луї Дагер винайшов та запатентував засіб для отримання дагеротипних відбитків.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – День пасічника

Афганістан – День Незалежності

В’єтнам – День революції

Норвегія – День народження кронпринцеси Метте-Маріт

США – День авіації

Цього дня у світі:

1562 — московити зазнали нищівної поразки від Великого князівства Литовського та Руського у Битві під Невелем.

1722 — наказний гетьман Павло Полуботок видав універсал, який забороняв зловживання світських і духовних можновладців та передбачав реформу судочинства.

1839 — уряд Королівства Франція проголосив дареготипію “подарунком світу”, завдяки чому фотографія змогла стати загальнодоступною технологією — в обмін на відмову Луї Дагера і Ісидора, сина Нісефора Ньєпса (які натомість отримали від уряду довічну пенсію) від патентування винаходу.

1914 — створено керівний орган Українських Січових Стрільців — Українську бойову управу.

1919 — 1-й корпус Української Галицької Армії, ведучи наступ на Київ, здобув Бердичів.

1920 — 6-та стрілецька дивізія полковника Марка Безручка після численних сутичок з частинами 1-ї кінної армії Будьонного відійшла до Замостя і зайняла там оборону.

1936 — У Москві почався відкритий судовий процес над “об’єднаним троцкістсько-зінов’євським антирадянським центром”.

1941 — головне командування румунської армії видало декрет про встановлення окупаційної адміністрації на частині території, раніше анексованої Українською РСР між Дністром і Бугом (“Трансністрія”) з центром у Тирасполі.

1943 — Президент США Ф. Рузвельт і прем’єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписали таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби.

1945 — Президія Верховної Ради СРСР ратифікувала Статут ООН.

1955 — на околиці села Здовбиця під час блокади переважаючих сил КДБ — МВС не здався живим і загинув рівненський крайовий провідник ОУН Анатолій Маєвський “Уліян”.

1960 — здійснено перший політ у космос живих істот.

1982 — здійснено запуск космічного корабля “Союз Т-7”, у складі екіпажу якого українець — Л. Попов.

1989 — парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель — о. Володимир Ярема) першою в Українській РСР вийшла з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголосила себе частиною УАПЦ

1989 — у Хмельницькому відкрили пам’ятний знак, що увічнив пам’ять жертв репресій 1930—1940-х і початку 1950-х років

1990 — НДР прийняла конституцію ФРН.

1991 — Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год у виступі по українському телебаченні закликав українських громадян зберігати спокій і підкреслив, що надзвичайний стан Української РСР не стосується. Потім заявив про вихід із лав КПРС.

1992 — в Києві почав роботу I Всесвітній форум українців.

Яке сьогодні церковне свято:

Церква вшановує 19 серпня Преображення Господнє — велике християнське свято, присвячене явищу Христа трьом апостолам під час молитви на горі Фавор (Ізраїль, 588 метрів в 9 км від міста Назарет), описане в Євангеліях. Учні Ісуса Христа троє свідків воскресіння Петро, Яків та Іоанн побачили, як Учитель преобразився: Його обличчя засяяло, як сонце, а одяг став білим, як світло.

У народі це свято відоме під назвою Яблучний Спас. До цього часу встигають яблука і їх, разом з іншими фруктами, освячують в церкві.

Прикмети:

Якщо тепло і ясно, то зима буде холодна і сніжна.

Дощовий день обіцяє мокру осінь.

Лелеки вже полетіли зимувати — зима буде ранньою і холодною.

Який Яблучний спас – таким і січень буде.

Дощ 19 серпня – до дощового листопада.

Якщо багато яблук вродило, то наступний рік буде врожайним.

Традиції:

На Яблучний спас саме припадає Успенський піст, тому не можна вживати жирну їжу, міцні спиртні напої.

Не можна фізично працювати, а також лихословити, обговорювати й засуджувати кого-небудь.

Не можна їсти яблука до освячення в церкві.

Іменини цього дня відзначають:

Архип, Макар, Михайло, Спасій, Феоктист, Нонна, Христина.