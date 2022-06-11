Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу Frontex повідомило, що понад 2,5 мільйона українців повернулися на батьківщину з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com, з посиланням на Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу Frontex.

Протягом останніх десяти днів у середньому 37 тисяч українців покинули країни ЄС і вирушили в напрямку України та Молдови.

За даними Frontex, 5,5 мільйона громадян України виїхали до ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Натомість загальна кількість переміщених осіб, що в’їхали в ЄС, включаючи не громадян України, становить 7,3 млн.

“Кількість українців, які повертаються додому, продовжує перевищувати кількість людей, які покидають країну”, – йдеться у повідомленні.

Більша частина руху через кордон фіксується на прикордонних переходах Польщі та Румунії. Також велике навантаження відбувається на польсько-румунському кордоні через те, що Росія блокує експорт зерна з України.

За даними Агентства Європейського Союзу з питань притулку, близько 3 мільйонів вимушено переміщених українців зареєструвалися для отримання статусу тимчасового захисту в країнах ЄС з 24 лютого.

Результати дослідження свідчать про те, що в березні 2022 року в країнах ЄС було подано майже 82 900 заяв про надання притулку.