2 лютого відзначається Всесвітній день водно-болотних угідь та День бабака. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день водно-болотних угідь: конвенція про водно-болотні угіддя була підписана 2 лютого 1971 року в місті Рамсаре (Іран), і з тих часів має назву Рамсарської конвенції. Головною ціллю конвенції є збереження і раціональне використання водно-болотних угідь як засіб досягнення стійкого розвитку в усьому світі.

День бабака: перші згадки про День бабака датовані ще 1841-м роком. Для Канади та Сполучених Штатів Америки – це традиційне національне свято, що відзначається 2-го лютого, проте його популярність вже давно перейшла межі цих країн.

Цього дня люди намагаються передбачити погоду за допомогою сонних бабаків. Якщо тварина вилізе з нори і побачить свою тінь, то лізе назад до нори. Це означає, що нас чекає ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори – отже, йде рання весна. Однак, згідно зі статистикою, збуваються лише 39% прогнозів бабака.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Філіппіни – День Конституції

Латвія – День вітру

Таїланд – День винахідника

Азербайджан – День молоді

Естонія – День свічок

Цього дня у світі:

962 — Оттон став першим імператором Священної Римської імперії з Саксонської династії.

1274 — у Флоренції сталася перша зустріч Данте й Беатріче, чий образ протягом всього життя надихав творця “Божественної комедії”.

1536 — на західному березі річки Ла-Плата, на південь від річки Парана, іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини.

1556 — у Центральному Китаї (провінції Шаньсі, Шеньсі і Хенань) стався наймасштабніший з усіх зареєстрованих на планеті землетрусів — загинуло близько 820 тисяч людей.

1558 — заснування Єнського університету.

1653 — селище Новий Амстердам набуло статусу міста. Сьогодні воно відоме як Нью-Йорк.

1656 — освячений Кафедральний собор Мехіко, один з найбільших і найдавніших у Латинській Америці.

1823 — у Венеції відбулася прем’єра опери Россіні “Семираміда”

1841 — перша згадка про “День Бабака”.

1848 — підписаний договір Гвадалупе-Ідальго, за яким закінчувалась Американо-мексиканська війна, а Мексика поступалася Штатам 1,36 млн км² території в обмін на 15 млн доларів.

1852 — у Лондоні на Фліт-стріт відкрився перший громадський туалет.

1852 — у Парижі відбулася прем’єра “Дами з камеліями” Александра Дюма (сина).

1863 — Семюел Клеменс вперше підписався як Марк Твен.

1870 — агентство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агентствами, вперше в історії створила всесвітню інформаційну мережу.

1892 — у Намеокі (Іллінойс, США) відбулася найдовша в історії зустріч з боксу (між Гаррі Шарпом і Френком Кросбі).

1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи.

1913 — у Нью-Йорку відкритий Grand Central Terminal, найбільший залізничний вокзал світу.

1914 — вийшов у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном, “Заробляючи на життя”.

1920 — на Бродвеї відбулася прем’єра п’єси Юджина О’Ніла “За обрієм” (Пулітцерівська премія з драматургії).

1922 — у Парижі у день 40-річчя автора накладом 1000 примірників опубліковано роман Джеймса Джойса “Улісс”.

1924 — Велика Британія встановила дипломатичні відносини з Радянським Союзом.

1932 — нарком постачання СРСР Анастас Мікоян видав наказ про створення постійного запасу хліба в Закавказзі в кількості 2 млн пудів пшениці і 2 млн пудів кукурудзи з України і Кубані.

1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсин).

1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри.

1943 — завершилася одна з ключових битв II Світової війни. Радянські війська завдали поразки німецьким військам під Сталінградом

1945 — диверсійно-розвідувальна група УПА висадила в повітря блокпост залізничної станції “Тисменищани” та каркас дерев’яного мосту на ділянці Калуш — Рожнятів, Станіславської області. Пошкоджено лінію зв’язку

1959 — загибель туристичної групи Дятлова на Північному Уралі, що породила численні версії.

1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва.

1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою.

1999 — на передньому фасаді універмагу “Україна” в Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню “Орґанікс” (126,5×17 м).

2009 — у Зімбабве пройшла деномінація зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000 : 1.

Яке сьогодні церковне свято:

За церковним календарем 2 лютого віряни вшановують пам’ять преподобного Євтимія Великого. Він народився в 377 році в місті Мелетіні, що у Вірменії. У народному календарі – це Єфимів день.

Прикмети:

Сонячний день обіцяє теплу і суху весну.

Який день сьогодні, такий буде і Масляна.

Іній сьогодні – до дуже холодних ночей.

Потепління і ожеледь – до ранньої весни.

Традиції:

2 лютого забороняється підіймати дрібні гроші, знайдені на землі, тому що далі три роки проведете в злиднях.

У наших предків 2 лютого називали “Юхимів день”, а ще “Юхим зимовий або заметільний”. Цього дня часто проводили весільні церемонії. Вважалося, якщо 2 лютого молодята обвінчаються, то все життя разом щасливо проживуть. Також намагалися встигнути одружитися і зіграти весілля, поки не почався Великий піст.

Іменини цього дня святкують:

Овсій, Юхим, Єфим, Інна, Римма, Захар, Лев, Лаврентій, Петро, Мирослав.