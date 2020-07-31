У другу річницю з дня нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк під будівлею Міністерства внутрішніх справ вимагали покарати винних у саботажі розслідування її смерті.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

О 19 годині у п’ятницю під будівлею МВС на вул. Богомольця, 10 у Києві близько сотні осіб зібралися, аби вшанувати пам’ять активістки Катерини Гандзюк, яка померла внаслідок нападу на неї, що стався рівно два роки тому — 31 липня 2018 року.

Учасники акції виступили з вимогою “покарати винних у цьому вбивстві: від замовників до правоохоронців, які чинили саботаж розслідування чи покривали винних”.

Мітингувальники звинувачують поліцію в тому, що Нацполіція “поховала багато доказів вини замовників і причетності правоохоронців”.

Винними у саботажі розслідування та покриванні винних учасники акції вважають міністра Арсена Авакова, його заступника Антона Геращенка, нардепа Іллю Киву (розповсюджував неправдиву інформацію про активістку), речника МВС Артема Шевченка, Артура Мерікова (ексочільник поліції Херсонщини, міг сприяти втечі за кордон одного з організаторів нападу), ексочільника управління карного розшуку в Херсонській області Олександра Ковальова та його заступника Сергія Курділова.

Активісти написали імена цих осіб на асфальті біля будівлі МВС.

Ці ж імені були написані на плакатах учасників акції.

Також протестувальники вимагали притягнення до відповідальності Андрія Гордєєва та Євгена Рищука (ексголова Херсонської ОДА та його ексзаступник). Саме їх покійна Гандзюк називала можливими замовниками нападу.