У Генеральной прокуратуры достаточно доказательств для завершения расследования и передачи дела в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина в суд. Хотя еще несколько недель назад представители Офиса генпрокурора заявляли совершенно обратное.

Об этом говорится в материале #Букв “Дело Гандзюк. Почему активисты пикетируют Венедиктову, а ВСК хочет ее допросить”.

По словам члена парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по делу активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк, депутата партии “Голос” Соломии Бобровской, в ВСК состоялась встреча с представителями СБУ и Офиса Генерального прокурора.

“Это было примерно в середине марта, мы тогда впервые встретились с Венедиктов в роли Генпрокурора. Я ставила вопрос о Владиславе Мангере, который до сих пор является председателем Херсонского облсовета. И представители прокуратуры ответили, что “оснований для обвинения и отстранение Мангера недостаточно”. Также были аналогичные вопросы относительно Андрея Гордеева и Евгения Рищука (экс-председателя Херсонской ОГА и его экс-заместителя, которых покойная Гандзюк называла возможными заказчиками нападения – авт.). И был ответ, что по ним пока еще меньше доказательств и их поиск продолжается. По моему мнению, сверхсрочное ускорение следствия просто завершило любые попытки привлечь возможных заказчиков этого преступления к ответственности”, – заявила в комментарии #Буквам Соломия Бобровская.

Ранее сообщалось, что народные депутаты, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследований нападений на активистов Екатерину Гандзюк и Сергея Стерненко, готовы пойти на силовой привод свидетелей на заседание ВСК.

Стоит отметить, что представители парламентской Временной следственной комиссии пригласили Ирину Венедиктову и Ивана Баканова на свое заседание, которое должно состояться 30 апреля в 17:00.

Напомним, в декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк. Впоследствии подозрения объявили трем лицам.

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому — помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО.

4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину — помощнику депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Отмечалось, что Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск. Он был задержан на территории Болгарии в январе 2020 года и впоследствии арестован на 40 суток. 22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. 16 марта он был экстрадирован.