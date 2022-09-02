2 вересня світ відзначає закінчення Другої світової війни внаслідок поразки і капітуляції Японії. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять біблійного пророка Самуїла.

Про це повідомляють #Букви.

2 вересня – День закінчення Другої світової війни. Цього дня 1945 року на американському кораблі “Міссурі” підписали акт про капітуляцію Японії. Вона була останньою державою з “осі” Берлін-Рим-Токіо.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Україна – День нотаріату (Відзначається щорічно згідно з Указом Президента № 211/2010 від 22.02.2010)

Тибет – День демократії

В’єтнам – Державне свято

США – День Перемоги над Японією

Цього дня у світі:

490 до н. е. — після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною був направлений воїн Фітіпід. Він пробіг 42 кілометри і на головній площі Афін, вигукнувши: “Радійте. Ми перемогли!”, помер. На його честь на відновленій Олімпіаді в Афінах (1896) відбувся забіг між Марафоном і Афінами. Відтоді марафон став обов’язковою частиною олімпійської програми.

44 до н. е. — римський політик і оратор Марк Туллій Цицерон виголосив першу зі своїх 14 політичних промов, спрямованих проти Марка Антонія, наступника Гая Юлія Цезаря. Прихильник відновлення республіки, Цицерон був занесений у списки людей, що підлягали знищенню, і наступного року був убитий за наказом Марка Антонія.

31 до н. е. — битва при Акції. Марк Віпсаній Агріппа, воєначальник римського консула Октавіана, розбив флот єгипетської цариці Клеопатри.

1192 — завершення третього хрестового походу (цього дня англійський король Річард I Левове Серце уклав у Яффі мирну угоду з султаном Саладином).

1666 — Велика лондонська пожежа спалахнула і палала протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла.

1789 — засновано міністерство фінансів США.

1794 — з ініціативи французького емігранта, герцога Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси.

1831 — вийшла друком перша частина “Вечорів на хуторі біля Диканьки” українського письменника Миколи Гоголя.

1834 — Семюел Кольт запатентував свій револьвер.

1870 — після поразки в битві біля Седана, французька армія капітулювала і здалась в полон пруським військам. Французький імператор Наполеон III зрікся престолу, Франція знову стала республікою.

1889 — в Маріуполі почав працювати морський порт

1898 — британські війська генерала Горація Кітченера в битві біля Омдурмана здобули перемогу над 50-тисячною мусульманською армією (одним із британських підрозділів командував лейтенант Вінстон Черчилль). Повстання під проводом Мухаммеда Ахмеда (Магді) було придушене.

1918 — розпочався офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини.

1935 — Джордж Гершвін завершив роботу над оперою “Поргі і Бесс”.

1941 — Похорон в Житомирі Миколи Сціборського та Омеляна Сеника.

1944 — Фінляндія розірвала дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і поставила вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська.

1945 — в гавані Токіо на борту лінкора “Міссурі” було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні (свої підписи під ним поставили представники США, Республіки Китай, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії). Закінчення Другої світової війни.

1945 — В’єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В’єтнам.

1958 — вперше вийшло в ефір телебачення Китайської Народної Республіки.

1967 — відставний британський офіцер Падді Бейтс проголосив створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного Князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим.

1978 — учасник групи “Бітлз” Джордж Гаррісон одружився з Оливією Тринідад Аріас

1987 — у Москві почався суд над німецьким пілотом Матіасом Рустом, котрий в травні цього ж року перелетів радянсько-фінський кордон і посадив свій літак на Красній площі в Москві. За порушення кордону Руст був ув’язнений на 4 роки, але був звільнений 3 серпня 1988 року.

1990 — у Тирасполі проголосили Придністровську Молдавську Республіку.

1991 — США визнали відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії.

1993 — в Узбекистані оголосили про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку.

1996 — в Україні замість карбованця ввели нову валюту — гривню.

2015 — Кабінет Міністрів України прийняв рішення про створення Національної поліції України

2019 — ураган Доріан, ураган 5-ї категорії, руйнує Багами, загинуло щонайменше п’ять осіб.

2021 — за участю Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні було відкрито “Український дім”

Яке сьогодні церковне свято:

2 вересня церква вшановує пам’ять біблійного пророка Самуїла, останнього і найбільш знаного з ізраїльських суддів, що жив в XI столітті до н. е.

Він вважався опікуном чоловічої статі. Дочки, дружини, сестри доглядали за своїми чоловіками, дарували подарунки, накривали святковий стіл. Ще в цей день слов’яни просили у пророка Самуїла гарної погоди для осінніх робіт.

Прикмети:

Якщо багато горобини, то зима буде дуже холодною і сніжною;

Якщо листя папороті закручується вниз, то попереду ясні дні;

Якщо в лісі мало грибів, то взимку буде багато снігу;

Якщо початок вересня спекотний та сухий, то зима буде дуже холодною.

Якщо в цей день журавлі на південь полетіли – зима буде рання.

Якщо немає заморозків, то не буде і весь місяць.

Летять журавлі низько на теплу зиму, високо – на холодну.

Традиції:

В народі 2 вересня називали Самуїла. Він вважався покровителем чоловіків. А тому жінки намагалися догодити своїм другим половинкам. Також цього дня молилися про здоров’я та благополуччя чоловіка.

Щоб в житті були удача і щастя, 2 вересня потрібно розчесатися дерев’яним гребінцем.

2 вересня вважається вдалим днем для збору моркви і буряка, якщо ці овочі не зібрали раніше.

Також наші предки вірили, що, якщо 2 вересня приготувати страву з буряка, то незабаром вдасться вийти заміж.

Іменини цього дня відзначають:

Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.