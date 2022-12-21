Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Повітряне командування “Південь” зазначає, що 20 грудня, з 13:00 до 14:00, на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та збито два російських БпЛА.

На Миколаївщині знищено безпілотник оперативно-тактичного рівня, а на Херсонщині ударно-розвідувальний “Оріон”, уточнили в ОВА.

Зазначається, що в Миколаївському районі 20 грудня, о 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 та 15:26 росіяни завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”, — пише пресслужба ОВА.