Про це повідомляють #Букви.

День вдячності волонтерам: вважається, що волонтерський рух розпочався у 20-х роках минулого століття – у 1920 році біля французького міста Страсбурга волонтери з німецької та французької молоді відновлювали зруйновані під час боїв Першої Світової війни ферми. Згодом цю естафету підхопила Індія і рух поширився світом.

Міжнародний день китайської мови: засновано ООН у 2010 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН. Встановлений на честь Цан Цзє — основоположника китайської писемності (майже 5000 років тому). Вперше день китайської мови відзначався 12 листопада 2010 року, але, починаючи з наступного, 2011 року, відзначається щорічно вже 20 квітня.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Венесуела – День декларації про незалежність

Мексика – День захисту дітей

США – Контркультурне свято курців коноплі

Бразилія – День дипломатії

Цього дня у світі:

1653 — Олівер Кромвель розігнав опозицію в англійському парламенті.

1770 — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія).

1841 — опубліковано перше детективне оповідання Едгара По “Вбивства на вулиці Морг”).

1865 — вперше оголошено про появу безпечних сірників.

1902 — подружжя Кюрі вперше одержали чистий радій.

1918 — Слов’янська група Окремої Запорозької дивізії Армії УНР звільнила від більшовиків місто Слов’янськ на Донеччині.

1938 — в УРСР прийнята постанова про обов’язкове вивчення російської мови у всіх школах.

1940 — у США продемонстрований перший електронний мікроскоп.

1949 — відкрився I Всесвітній конгрес прихильників миру.

1959 — у СРСР почалася експлуатація нового пасажирського літака Іл-18.

1986 — піаніст Володимир Горовиць уперше за 61 рік приїхав до СРСР.

1989 — влада Китаю наказала студентам очистити площу Тяньаньмень у Пекіні.

1999 — у вищій школі Літлтона (Колорадо) троє підлітків влаштували криваву бійню, убивши після цього себе. Загинули 25 людей і понад 20 були поранені.

2000 — у Броварах у житловий будинок влучила тактична ракета, загинули троє людей, п’ятеро були поранені.

Яке сьогодні церковне свято:

20 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Георгія. За часів правління різних імператорів, він потерпав від гонінь та мук. Незабаром став митрополитом і був зведений на кафедру. Зцілював людей силою молитви і творив інші різні чудеса. Тому прославився як високодуховна людина. В кінці життя Георгія вигнали жити до Херсонеса, де він і помер.

Прикмети:

Якщо йде дощ, вродить калина.

Морозно і сонячно в цей день – буде хороший урожай хлібів.

Якщо на небі багато зірок, то в лісі буде багато ягід і грибів. Яка погода цього дня, така буде і 20 вересня.

У цей день не можна з вікна визирати – біду накличеш.

Традиції:

Люди вірили, що 20 квітня після сну у водоймах пробуджуються русалки. Згідно з народними повір’ями, якщо з ними дружити, то в роду ніколи не буде утоплеників.

Тому жінки в цей день йшли до озер і річок, щоб віднести і залишити на березі для русалок подаруночки (вишиті рушники, білосніжні сорочки, нарядні сукні).

Іменини сьогодні святкують:

Георгій, Данило, Юрій, Петро, Леон, Прокіп, Килина.