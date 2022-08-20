Про це повідомляють #Букви.
20 серпня відзначається як пам’ять про відкриття британського доктора сера Рональда Росса, яке він зробив в 1897 році. Йому вдалося встановити, що саме жіночі особини комарів передають малярію між людьми.
Також 20 серпня – неофіційний Всесвітній день ліні. Вважається, що День лінощів зародився в Колумбії, в Ітагуі — промисловому центрі та густонаселеному місті. Його було засновано у 1984 році в день закриття Фестивалю промисловості, торгівлі та культури. Головною особливістю святкування Дня лінощів є те, що в цей день заведено байдикувати.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Естонія – День відновлення незалежності
- Угорщина – День Святого Іштвана, засновника угорської держави
- Марокко – День народної революції
- Непал – День королеви-матері
- Сенегал – День незалежності
- Тайвань – День кохання.
- США – Національний день радіо
Цього дня у світі:
- 669 — створено 3 кабінет, більш відомий в історії як “3К”. Заснований 6 масонами. Імен всіх невідомо. Історики стверджують, що одного було звати Йохан.
- 1619 — голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських негрів, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.
- 1627 — вийшов перший словник української мови “Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє” Памви Беринди.
- 1741 — відкриття Аляски данським мореплавцем на службі в РІ, капітаном-командором Вітусом Берингом.
- 1809 — арештований французами Папа Римський Пій VII перепроваджений із Савони до Гренобля.
- 1864 — в Японії спалахнув інцидент біля Імператорських воріт.
- 1868 — у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі і Півдня.
- 1896 – у Києві відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира.
- 1896 – у США запатентований телефон з набірним диском.
- 1920 — у районі Замостя 6-та стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно провела бої з частинами Червоної армії
- 1925 — засновано Канівський музей-заповідник “Могила Т. Г. Шевченка”. Тепер — Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.
- 1941 – видано декрет про створення райхскомісаріату “Україна” з центром у Рівному.
- 1941 – відступаючою Червоною армією підірваний Дніпрогес, внаслідок чого загинуло понад 100 тис. осіб.
1964 — створено Міжнародну організацію із супутників зв’язку ІНТЕЛСАТ.
- 1968 — СРСР та країни Варшавського пакту вдерлися до Чехословаччини для придушення Празького повстання.
- 1980 — міністерство зв’язку УРСР віддало розпорядження про глушіння радіостанцій “Голос Америки” (США), “Бі-Бі-Сі” (Велика Британія) і “Німецька хвиля” (ФРН).
- 1991 – Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.
- 1991 – ГКЧП: у Москві біля Білого дому, в Ленінграді на Двірцевій, у Києві, Львові тощо площі відбулися велелюдні мітинги протесту проти політики так званого Державного комітету з надзвичайного стану.
- 1991 – закрито Семипалатинський ядерний полігон.
- 1996 — Президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні — 5,15 долара за годину.
Яке сьогодні церковне свято:
У цей день церква шанує відразу двох святих – преподобного Пімена і мученика Маріна. Інші назви свята: “Маріна”, “Пімен”, “День хворих і сиріт”.
Пімен Печерський був ігуменом Печерської лаври до 1141 року, трудився в Дальніх печерах. Постником був названий за те, що їв тільки один раз в день і в мінімальній кількості.
Святий Марін, натхненний полум’яною любов’ю до Христа Спасителя, на одному зі свят в ідольському капищі зруйнував жертовник, став топтати ногами жертви і при всіх визнав себе християнином. Після жорстоких катувань святий був обезголовлений.
Прикмети:
- Лелеки збираються відлітати 20 серпня – до холодної осені.
- Зима буде теплою, якщо на дубах багато жолудів.
- Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко – очікуємо гарної погоди.
- Побачити, як летить лелека обіцяє щастя, здоров’я і хороший урожай.
- Якщо птах сидить на одному місці, це віщує хвороби і навіть смерть.
- Лелека, який стоїть на одному місці, до багатого врожаю.
- Для дівчини побачити, як летить птаха означає швидке заміжжя.
Традиції:
- Сни у ніч з 19 на 20 серпня вважаються віщими, якщо у них трапилось щось хороше.
- Якщо сьогодні бути добрим до інших, то можна отримати подарунок від долі.
- У цей день також шанували лелек і спостерігали за поведінкою птахів. Цей птах у слов’ян вважалися божественним і щасливим. Побачити його 20 серпня було доброю прикметою.
- На подружньому ложі сьогодні не можна міняти постільну білизну, інакше пара може посваритися.
- Після настання темряви не варто виходити з дому без великої потреби.
Іменини цього дня відзначають:
Олексій, Олександр, Антон, Василь, Опанас, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Пімен, Стефан.
- За даними синоптиків у суботу, 20 липня, половина України опиниться у полоні дощів та грози. В іншій половині країни збережеться сонячна погода.
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