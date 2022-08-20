20 серпня у світі відзначають Всесвітній день москітів та Всесвітній день ліні. Церква 20 серпня вшановує пам'ять преподобного Пімена і мученика Маріна.

Про це повідомляють #Букви.

20 серпня відзначається як пам’ять про відкриття британського доктора сера Рональда Росса, яке він зробив в 1897 році. Йому вдалося встановити, що саме жіночі особини комарів передають малярію між людьми.

Також 20 серпня – неофіційний Всесвітній день ліні. Вважається, що День лінощів зародився в Колумбії, в Ітагуі — промисловому центрі та густонаселеному місті. Його було засновано у 1984 році в день закриття Фестивалю промисловості, торгівлі та культури. Головною особливістю святкування Дня лінощів є те, що в цей день заведено байдикувати.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Естонія – День відновлення незалежності

Угорщина – День Святого Іштвана, засновника угорської держави

Марокко – День народної революції

Непал – День королеви-матері

Сенегал – День незалежності

Тайвань – День кохання.

США – Національний день радіо

Цього дня у світі:

669 — створено 3 кабінет, більш відомий в історії як “3К”. Заснований 6 масонами. Імен всіх невідомо. Історики стверджують, що одного було звати Йохан.

1619 — голландський корабель доставив до Америки перших 20 африканських негрів, які були продані в рабство мешканцям колонії Джеймстаун.

1627 — вийшов перший словник української мови “Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє” Памви Беринди.

1741 — відкриття Аляски данським мореплавцем на службі в РІ, капітаном-командором Вітусом Берингом.

1809 — арештований французами Папа Римський Пій VII перепроваджений із Савони до Гренобля.

1864 — в Японії спалахнув інцидент біля Імператорських воріт.

1868 — у США офіційно проголошено закінчення війни Півночі і Півдня.

1896 – у Києві відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира.

1896 – у США запатентований телефон з набірним диском.

1920 — у районі Замостя 6-та стрілецька дивізія Дієвої армії УНР успішно провела бої з частинами Червоної армії

1925 — засновано Канівський музей-заповідник “Могила Т. Г. Шевченка”. Тепер — Шевченківський національний заповідник у м. Каневі.

1941 – видано декрет про створення райхскомісаріату “Україна” з центром у Рівному.

1941 – відступаючою Червоною армією підірваний Дніпрогес, внаслідок чого загинуло понад 100 тис. осіб.

1964 — створено Міжнародну організацію із супутників зв’язку ІНТЕЛСАТ.

1964 — створено Міжнародну організацію із супутників зв’язку ІНТЕЛСАТ. 1968 — СРСР та країни Варшавського пакту вдерлися до Чехословаччини для придушення Празького повстання.

1980 — міністерство зв’язку УРСР віддало розпорядження про глушіння радіостанцій “Голос Америки” (США), “Бі-Бі-Сі” (Велика Британія) і “Німецька хвиля” (ФРН).

1991 – Естонія проголосила свою незалежність від СРСР.

1991 – ГКЧП: у Москві біля Білого дому, в Ленінграді на Двірцевій, у Києві, Львові тощо площі відбулися велелюдні мітинги протесту проти політики так званого Державного комітету з надзвичайного стану.

1991 – закрито Семипалатинський ядерний полігон.

1996 — Президентом США Біллом Клінтоном встановлена мінімальна заробітна плата в країні — 5,15 долара за годину.

Яке сьогодні церковне свято:

У цей день церква шанує відразу двох святих – преподобного Пімена і мученика Маріна. Інші назви свята: “Маріна”, “Пімен”, “День хворих і сиріт”.

Пімен Печерський був ігуменом Печерської лаври до 1141 року, трудився в Дальніх печерах. Постником був названий за те, що їв тільки один раз в день і в мінімальній кількості.

Святий Марін, натхненний полум’яною любов’ю до Христа Спасителя, на одному зі свят в ідольському капищі зруйнував жертовник, став топтати ногами жертви і при всіх визнав себе християнином. Після жорстоких катувань святий був обезголовлений.

Прикмети:

Лелеки збираються відлітати 20 серпня – до холодної осені.

Зима буде теплою, якщо на дубах багато жолудів.

Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко – очікуємо гарної погоди.

Побачити, як летить лелека обіцяє щастя, здоров’я і хороший урожай.

Якщо птах сидить на одному місці, це віщує хвороби і навіть смерть.

Лелека, який стоїть на одному місці, до багатого врожаю.

Для дівчини побачити, як летить птаха означає швидке заміжжя.

Традиції:

Сни у ніч з 19 на 20 серпня вважаються віщими, якщо у них трапилось щось хороше.

Якщо сьогодні бути добрим до інших, то можна отримати подарунок від долі.

У цей день також шанували лелек і спостерігали за поведінкою птахів. Цей птах у слов’ян вважалися божественним і щасливим. Побачити його 20 серпня було доброю прикметою.

На подружньому ложі сьогодні не можна міняти постільну білизну, інакше пара може посваритися.

Після настання темряви не варто виходити з дому без великої потреби.

Іменини цього дня відзначають:

Олексій, Олександр, Антон, Василь, Опанас, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Пімен, Стефан.