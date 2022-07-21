Про це повідомляють #Букви.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Бельгія – Національне свято Королівства Бельгії, річниця інавгурації Короля Леопольда I, засновника Династії (1831)
- Гуам – День свободи
- Туркменістан – День медика
- Білорусь – Зажинки (зажинання першого снопа)
Цього дня у світі:
- 356 до н. е. — в ніч з 20 на 21 липня Герострат спалив Храм Артеміди в Ефесі.
- 365 — землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу — Александрійський маяк. Остаточно маяк був зруйнований в результаті чергового землетрусу 1375 року.
- 1542 — для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III заснував Конгрегацію доктрини віри, орган, що контролював діяльність інквізиції.
- 1545 — в акті ревізії Кременецького замку вперше згадуються села Андруга, Білозірка, Великий Кунинець, Великі Бережці, Гнидава, Грибова, Дунаїв, Кобилля, Кокорів, Комарин, Коржківці, Крутнів, Кушлин, Лішня, Людвище, Мала Іловиця, Мала Карначівка, Малі Вікнини, Млинівці, Рибча, Розтоки, Тилявка, Угорськ, Шпиколоси, які нині належать до Кременецького району.
- 1773 — Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.
- 1774 — підписано Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким було встановлено незалежність Кримського ханства.
- 1822 — створення Першої Мексиканської імперії.
- 1831 — коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.
- 1940 — новообрані комуністичні парламенти окупованих у червні Червоною армією Латвії, Литви й Естонії проголосили свої країни, відповідно, Латвійською, Литовською й Естонською РСР і звернулися до Верховної Ради СРСР з проханням прийняти їх до складу СРСР.
- 1944 — Йосип Сталін підписав декрет про депортацію з Кавказу турків-месхетинців.
- 1954 — підписано Женевську угоду, що завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.
- 1969 — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту «Apollo 11» виходять на поверхню Місяця.
- 1992 — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України.
- 2013 — вступив на престол король Бельгії Філіп I.
Яке сьогодні церковне свято:
21 липня у православній церкві вшановують пам’ять великомученика Прокопія Кесарійського.
Прикмети:
- Погода сьогодні хороша – можна сіяти озимі;
- Достигла чорниця 21 липня – достигло і жито;
- Бджоли агресивні – чекати засухи;
- З цього дня починається сильна спека.
Традиції:
- З 21 липня починаються жнива. У давнину люди у цей день йшли на поле та читали спеціальні змови і приносили дари богам
- На честь початку жнив влаштовують пишні гуляння
- Цього дня віруючі моляться Казанській іконі Божої Матері про допомогу у справах та захист від хвороб
Цього дня іменини відзначають:
Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій та Ростислав.