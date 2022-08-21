21 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Про це повідомляють #Букви.
Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції проголосила 21 серпня Міжнародним днем пам’яті та данини пам’яті жертв тероризму з метою вшанування та підтримки жертв і жертв тероризму, а також заохочення та захисту всього, щоб користуватися своїми правами людини та свободами.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Латвія — День незалежності.
- Марокко — День молоді.
Цього дня у світі:
- 1415 — португальці завоювали Сеуту.
- 1627 — У Києві випущено перший словник української мови “Лексикон словенороський” Памви Беринди.
- 1652 — син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружився з дочкою молдавського господаря Василя Лупула
- 1653 — військо Георгія Штефана підійшло до Сучави і спробувало з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, почалася облога Сучави.
- 1911 — з Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” (“Джоконда”), яку було знайдено лише через два роки в Королівстві Італія.
- 1914 — засновано футбольний клуб “Васко да Гама”.
- 1914 — Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику.
- 1919 — 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, в ході наступу на Київ звільнив від червоних Житомир.
- 1924 — радянський полярний льотчик Б. Чухновський уперше у світі провів розвідку криги в районі Нової Землі, Баренцева та Карського морів.
- 1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.
- 1937 — СРСР і Китай підписали Договір про ненапад.
- 1944 — у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об’єднаних Націй.
- 1968 — країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення “Празької весни”.
- 1996 — заснована відзнака Президента України — орден “За мужність”.
- 1996 — на Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні з ф’ючерсних контрактів.
- 2005 — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на “Верховний Архієпископ Києво-Галицький” і переніс осідок до Києва.
- 2011 — у місті Олевськ на Житомирщині було відкрито пам’ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.
- 2013 — у громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосували хімічну зброю проти опозиції. По житлових кварталах передмістя Дамаска місті Гута вони завдали ракетного удару з використанням зарину. Загинуло, за різними даними, від 350 до 1700 осіб.
Яке сьогодні церковне свято:
Святого Еміліяна та мучеників Єлевтерія і Леоніда вшановують 21 серпня щороку. Святий Леонід Єгипетський ― християнський мученик IV в. Згідно з переказами, Леонід належав до знатного римського прізвища і володів чудовою красою. Він з дитинства вирішив присвятити себе Богу і помер в ім’я нього.
Святий мученик Еміліан постраждав за Христа за царювання імператора Юліана Відступника (361-363). Еміліан жив у місті Доростол, що на березі річки Дунаю. Імператорський указ про вбивство християн був прочитаний на міській площі. Святий Еміліан був рабом місцевого градоначальника та таємним християнином.
Він протестував указу, й влаштував погром серед язичницьких храмів. Коли його схопили й намагалися змусити покинути віру, Еміліан терпів тортури, поки його не вирішили спалити. Тоді вогонь піднявся такий, що обпалив усіх язичників, які зловтішалися. Коли він помер, у Константинополі було збудовано церкву на честь святого мученика Еміліана, куди і перенесли його святі мощі.
Прикмети та традиції
- якщо вранці туман і роса, значить, погода буде хороша;
- паморозь вранці обіцяє хороший врожай наступного року;
- якщо вода у водоймах опівдні тиха, значить, осінь буде спокійна, а зима м’яка;
- великий урожай ягід в лісі – до холодної зими;
- горобина горить вогнем – до морозної зими;
- негода в цей день буде мати затяжний характер і протримається до Бабиного літа;
- Яка погода сьогодні – таким буде січень;
- Спекотний день обіцяє теплу осінь;
- Якщо погода в цей день зіпсується, то до самого бабиного літа буде негода;
- Південний вітер означає, що вже можна збирати овес;
- Великий урожай горобини обіцяє заморозки.
Іменини цього дня відзначають:
Щороку іменини 21 серпня святкують Герман, Григорій, Ємельян, Йосип, Леонід, Мирон, Микола, Теодор, Федір та Еміль.
- 20 серпня у світі відзначають Всесвітній день москітів та Всесвітній день ліні. Церква 20 серпня вшановує пам’ять преподобного Пімена і мученика Маріна.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 19 серпня.