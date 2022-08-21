21 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Про це повідомляють #Букви.

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції проголосила 21 серпня Міжнародним днем пам’яті та данини пам’яті жертв тероризму з метою вшанування та підтримки жертв і жертв тероризму, а також заохочення та захисту всього, щоб користуватися своїми правами людини та свободами.

Проголосивши Міжнародний день, присвячений жертвам, Генеральна Асамблея підтвердила, що заохочення та захист прав людини та верховенства права на національному рівні є пріоритетним.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Латвія — День незалежності.

Марокко — День молоді.

Цього дня у світі:

1415 — португальці завоювали Сеуту.

1627 — У Києві випущено перший словник української мови “Лексикон словенороський” Памви Беринди.

1652 — син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружився з дочкою молдавського господаря Василя Лупула

1653 — військо Георгія Штефана підійшло до Сучави і спробувало з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, почалася облога Сучави.

1911 — з Лувру (Париж) викрадено картину Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” (“Джоконда”), яку було знайдено лише через два роки в Королівстві Італія.

1914 — засновано футбольний клуб “Васко да Гама”.

1914 — Ян Нагурський здійснив перший у світі політ в Арктику.

1919 — 2-й корпус УГА, очолюваний Арнольдом Вольфом, в ході наступу на Київ звільнив від червоних Житомир.

1924 — радянський полярний льотчик Б. Чухновський уперше у світі провів розвідку криги в районі Нової Землі, Баренцева та Карського морів.

1932 — у Венеції відбувся перший міжнародний кінофестиваль.

1937 — СРСР і Китай підписали Договір про ненапад.

1944 — у Вашингтоні відкрилася міжнародна конференція, яка підготувала пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об’єднаних Націй.

1968 — країни Варшавського Договору ввели війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення “Празької весни”.

1996 — заснована відзнака Президента України — орден “За мужність”.

1996 — на Київській універсальній біржі відбулися перші торги в гривні з ф’ючерсних контрактів.

2005 — Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінив свій титул на “Верховний Архієпископ Києво-Галицький” і переніс осідок до Києва.

2011 — у місті Олевськ на Житомирщині було відкрито пам’ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.

2013 — у громадянському конфлікті в Сирії війська підтриманого Росією сирійського диктатора Башара Асада застосували хімічну зброю проти опозиції. По житлових кварталах передмістя Дамаска місті Гута вони завдали ракетного удару з використанням зарину. Загинуло, за різними даними, від 350 до 1700 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

Святого Еміліяна та мучеників Єлевтерія і Леоніда вшановують 21 серпня щороку. Святий Леонід Єгипетський ― християнський мученик IV в. Згідно з переказами, Леонід належав до знатного римського прізвища і володів чудовою красою. Він з дитинства вирішив присвятити себе Богу і помер в ім’я нього.

Святий мученик Еміліан постраждав за Христа за царювання імператора Юліана Відступника (361-363). Еміліан жив у місті Доростол, що на березі річки Дунаю. Імператорський указ про вбивство християн був прочитаний на міській площі. Святий Еміліан був рабом місцевого градоначальника та таємним християнином.

Він протестував указу, й влаштував погром серед язичницьких храмів. Коли його схопили й намагалися змусити покинути віру, Еміліан терпів тортури, поки його не вирішили спалити. Тоді вогонь піднявся такий, що обпалив усіх язичників, які зловтішалися. Коли він помер, у Константинополі було збудовано церкву на честь святого мученика Еміліана, куди і перенесли його святі мощі.

Прикмети та традиції

якщо вранці туман і роса, значить, погода буде хороша;

паморозь вранці обіцяє хороший врожай наступного року;

якщо вода у водоймах опівдні тиха, значить, осінь буде спокійна, а зима м’яка;

великий урожай ягід в лісі – до холодної зими;

горобина горить вогнем – до морозної зими;

негода в цей день буде мати затяжний характер і протримається до Бабиного літа;

Яка погода сьогодні – таким буде січень;

Спекотний день обіцяє теплу осінь;

Якщо погода в цей день зіпсується, то до самого бабиного літа буде негода;

Південний вітер означає, що вже можна збирати овес;

Великий урожай горобини обіцяє заморозки.

Іменини цього дня відзначають:

Щороку іменини 21 серпня святкують Герман, Григорій, Ємельян, Йосип, Леонід, Мирон, Микола, Теодор, Федір та Еміль.