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21 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

21 січня відзначається Міжнародний день обіймів. Церква сьогодні вшановує пам'ять святого Омеляна та Григорія Чудотворця.

Субота, 21 січня 2023, 07:39
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Міжнародний день обіймів: сьогодні люди можуть обіймати не лише своїх рідних та друзів, але й також незнайомців. Започаткували Міжнародний день обіймів 21 січня (ще одне таке свято є 4 грудня) в штаті Мічиган, США. Ідея створення свята спала на думку одному з пасторів протестантської церкви Кевіну Заборні. Він вважав, що американці часто надто стримані і не вміють виявляти своїх справжніх почуттів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Польща – День бабці
  • Барбадос – День Ерола Барроу
  • Канада – День Лінкольна Олександра
  • Домініканська Республіка – День леді Альтаграсія
  • Нідерланди – Національний день тюльпанів

Цього дня у світі:

  • 1506 — за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану — Швейцарська гвардія. Червоні мундири гвардійців розроблені під керівництвом самого Рафаеля. Вважається найстарішою армією на планеті, хоча і нараховує у своїх лавах усього 80—90 осіб.
  • 1542 — англійський парламент засудив за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард.
  • 1605 — поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ і його відступ до Путивля.
  • 1751 — Юхим Дараган став київським полковником.
  • 1790 — день створення гільйотини.
  • 1793 — Людовик XVI, король Франції, гільйотинований на Площі Революції.
  • 1796 — Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.
  • 1840 — француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику “Астролябія” відкрив нову південну землю (Антарктиду), якій дав ім’я своєї дружини — Земля Аделі
  • 1846 — видруковано перший номер англійської газети “Лондон Дейлі Ньюз”.
  • 1899 — німецька компанія “Адам Опель”, яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.
  • 1900 — на англо-бурську війну відправлені перші канадські військовики.
  • 1911 — перше автомобільне ралі в Монте-Карло.
  • 1919 — на конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалили возз’єднати Закарпатську Україну з Соборною Україною.
  • 1919 — Dáil Éireann (революційний парламент Ірландії) прийняв Ірландську декларацію незалежності.
  • 1921 — на спільному засіданні Кримревкому та облкомітету РКП(б) прийнято резолюцію: “з метою революціонізування мусульманського Сходу доцільно створити видимість самостійного Криму”.
  • 1922 — у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому
  • 1925 — визнання СРСР Японією. Японські війська залишають російський Далекий Схід
  • 1934 — введено в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод.
  • 1947 — після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики “терпимості” до політики “стримування” комунізму.
  • 1952 — італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти в 2151 році.
  • 1954 — у Гротоні, штат Коннектикут, спущений на воду перший підводний човен з ядерним реактором “Наутілус”.
  • 1959 — утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.
  • 1964 — У Республіці Китай відбулась спроба державного перевороту.
  • 1966 — соліст групи “The Beatles” Джордж Гаррісон одружився з фотомоделлю Патті Бойд.
  • 1968 — відбулась одна з наймасштабніших битв у ході В’єтнамської війни між народною армією В’єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань.
  • 1976 — стартували планові рейси літаків “Конкорд” авіакомпанії British Airways за маршрутами Лондон – Бахрейн та Париж – Ріо-де-Жанейро.
  • 1978 — Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.
  • 1981 — у Північній Ірландії почалось виробництво культового автомобіля DeLorean DMC-12.
  • 1985 — відзначається День обіймів. У цей день можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.
  • 1989 — 120-літня американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині).
  • 1990 — близько трьох мільйонів українців взялися за руки, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ у переддень Злуки.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.
  • 2001 — Пол МакКартні став першим музикантом, сукупна вартість майна якого перевищила один мільярд доларів.

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем сьогодні, 21 січня, відзначають День пам’яті святого Омеляна, який був одним із перших християнських сповідників та єпископів. Також у цей день вшановують пам’ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих.

Прикмети:

  • За вітром можна визначити погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
  • Якщо шибки в будинку вкрилися конденсатом – до відлиги.
  • Людина, яка захворіла в цей день, – скоро видужає.
  • Кричать зранку ворони на швидке потепління.
  • Виє хуртовина і мете заметіль – краще не вирушати у дорогу.
  • Якщо цього дня сильні хуртовини, то весна прийде швидко.
  • Якщо небо увечері безхмарне, то скоро прийдуть морози.

Традиції:

  • У народі 21 січня називали Омеляна зимового або Кумів день. Цього дня погода часто була холодна та вітряна, а тому пращури збиралися вдома у своїх кумів, веселилися, гуляли і розповідали байки.
  • Цей день вважається особливою датою для кумів: вони ходять у гості одне до одного та дарують ласощі хрещениками. Існувало повір’я: якщо в Кумів день добре пригостити своїх кумів, то хрещеник увесь рік буде здоровим. Також існувало чимало прикмет, які були пов’язані саме зі святкуванням
  • На Григорія Чудотворця православна церква категорично забороняє працювати, особливо в першій половині дня. 21 січня – завершальний день зимових свят, так що з 22 січня вже можна повноцінно працювати.

Іменини цього дня святкують:

Григорій, Євген, Василіса, Домна, Юліан, Сидор, Антон, Омелян, Ярослава.

Теги: 21 січня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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