21 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день обіймів: сьогодні люди можуть обіймати не лише своїх рідних та друзів, але й також незнайомців. Започаткували Міжнародний день обіймів 21 січня (ще одне таке свято є 4 грудня) в штаті Мічиган, США. Ідея створення свята спала на думку одному з пасторів протестантської церкви Кевіну Заборні. Він вважав, що американці часто надто стримані і не вміють виявляти своїх справжніх почуттів.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Польща – День бабці
- Барбадос – День Ерола Барроу
- Канада – День Лінкольна Олександра
- Домініканська Республіка – День леді Альтаграсія
- Нідерланди – Національний день тюльпанів
Цього дня у світі:
- 1506 — за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану — Швейцарська гвардія. Червоні мундири гвардійців розроблені під керівництвом самого Рафаеля. Вважається найстарішою армією на планеті, хоча і нараховує у своїх лавах усього 80—90 осіб.
- 1542 — англійський парламент засудив за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард.
- 1605 — поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ і його відступ до Путивля.
- 1751 — Юхим Дараган став київським полковником.
- 1790 — день створення гільйотини.
- 1793 — Людовик XVI, король Франції, гільйотинований на Площі Революції.
- 1796 — Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.
- 1840 — француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику “Астролябія” відкрив нову південну землю (Антарктиду), якій дав ім’я своєї дружини — Земля Аделі
- 1846 — видруковано перший номер англійської газети “Лондон Дейлі Ньюз”.
- 1899 — німецька компанія “Адам Опель”, яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.
- 1900 — на англо-бурську війну відправлені перші канадські військовики.
- 1911 — перше автомобільне ралі в Монте-Карло.
- 1919 — на конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалили возз’єднати Закарпатську Україну з Соборною Україною.
- 1919 — Dáil Éireann (революційний парламент Ірландії) прийняв Ірландську декларацію незалежності.
- 1921 — на спільному засіданні Кримревкому та облкомітету РКП(б) прийнято резолюцію: “з метою революціонізування мусульманського Сходу доцільно створити видимість самостійного Криму”.
- 1922 — у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому
- 1925 — визнання СРСР Японією. Японські війська залишають російський Далекий Схід
- 1934 — введено в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод.
- 1947 — після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики “терпимості” до політики “стримування” комунізму.
- 1952 — італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти в 2151 році.
- 1954 — у Гротоні, штат Коннектикут, спущений на воду перший підводний човен з ядерним реактором “Наутілус”.
- 1959 — утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.
- 1964 — У Республіці Китай відбулась спроба державного перевороту.
- 1966 — соліст групи “The Beatles” Джордж Гаррісон одружився з фотомоделлю Патті Бойд.
- 1968 — відбулась одна з наймасштабніших битв у ході В’єтнамської війни між народною армією В’єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань.
- 1976 — стартували планові рейси літаків “Конкорд” авіакомпанії British Airways за маршрутами Лондон – Бахрейн та Париж – Ріо-де-Жанейро.
- 1978 — Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.
- 1981 — у Північній Ірландії почалось виробництво культового автомобіля DeLorean DMC-12.
- 1985 — відзначається День обіймів. У цей день можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.
- 1989 — 120-літня американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині).
- 1990 — близько трьох мільйонів українців взялися за руки, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ у переддень Злуки.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.
- 2001 — Пол МакКартні став першим музикантом, сукупна вартість майна якого перевищила один мільярд доларів.
Яке сьогодні церковне свято:
За релігійним календарем сьогодні, 21 січня, відзначають День пам’яті святого Омеляна, який був одним із перших християнських сповідників та єпископів. Також у цей день вшановують пам’ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих.
Прикмети:
- За вітром можна визначити погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.
- Якщо шибки в будинку вкрилися конденсатом – до відлиги.
- Людина, яка захворіла в цей день, – скоро видужає.
- Кричать зранку ворони на швидке потепління.
- Виє хуртовина і мете заметіль – краще не вирушати у дорогу.
- Якщо цього дня сильні хуртовини, то весна прийде швидко.
- Якщо небо увечері безхмарне, то скоро прийдуть морози.
Традиції:
- У народі 21 січня називали Омеляна зимового або Кумів день. Цього дня погода часто була холодна та вітряна, а тому пращури збиралися вдома у своїх кумів, веселилися, гуляли і розповідали байки.
- Цей день вважається особливою датою для кумів: вони ходять у гості одне до одного та дарують ласощі хрещениками. Існувало повір’я: якщо в Кумів день добре пригостити своїх кумів, то хрещеник увесь рік буде здоровим. Також існувало чимало прикмет, які були пов’язані саме зі святкуванням
- На Григорія Чудотворця православна церква категорично забороняє працювати, особливо в першій половині дня. 21 січня – завершальний день зимових свят, так що з 22 січня вже можна повноцінно працювати.
Іменини цього дня святкують:
Григорій, Євген, Василіса, Домна, Юліан, Сидор, Антон, Омелян, Ярослава.
- За даними синоптиків у суботу, 21 січня, в окремих областях йтиме мокрий сніг.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 20 січня.