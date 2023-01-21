21 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

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Міжнародний день обіймів: сьогодні люди можуть обіймати не лише своїх рідних та друзів, але й також незнайомців. Започаткували Міжнародний день обіймів 21 січня (ще одне таке свято є 4 грудня) в штаті Мічиган, США. Ідея створення свята спала на думку одному з пасторів протестантської церкви Кевіну Заборні. Він вважав, що американці часто надто стримані і не вміють виявляти своїх справжніх почуттів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Польща – День бабці

Барбадос – День Ерола Барроу

Канада – День Лінкольна Олександра

Домініканська Республіка – День леді Альтаграсія

Нідерланди – Національний день тюльпанів

Цього дня у світі:

1506 — за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану — Швейцарська гвардія. Червоні мундири гвардійців розроблені під керівництвом самого Рафаеля. Вважається найстарішою армією на планеті, хоча і нараховує у своїх лавах усього 80—90 осіб.

1542 — англійський парламент засудив за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард.

1605 — поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ і його відступ до Путивля.

1751 — Юхим Дараган став київським полковником.

1790 — день створення гільйотини.

1793 — Людовик XVI, король Франції, гільйотинований на Площі Революції.

1796 — Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.

1840 — француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику “Астролябія” відкрив нову південну землю (Антарктиду), якій дав ім’я своєї дружини — Земля Аделі

1846 — видруковано перший номер англійської газети “Лондон Дейлі Ньюз”.

1899 — німецька компанія “Адам Опель”, яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.

1900 — на англо-бурську війну відправлені перші канадські військовики.

1911 — перше автомобільне ралі в Монте-Карло.

1919 — на конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалили возз’єднати Закарпатську Україну з Соборною Україною.

1919 — Dáil Éireann (революційний парламент Ірландії) прийняв Ірландську декларацію незалежності.

1921 — на спільному засіданні Кримревкому та облкомітету РКП(б) прийнято резолюцію: “з метою революціонізування мусульманського Сходу доцільно створити видимість самостійного Криму”.

1922 — у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому

1925 — визнання СРСР Японією. Японські війська залишають російський Далекий Схід

1934 — введено в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод.

1947 — після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики “терпимості” до політики “стримування” комунізму.

1952 — італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти в 2151 році.

1954 — у Гротоні, штат Коннектикут, спущений на воду перший підводний човен з ядерним реактором “Наутілус”.

1959 — утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.

1964 — У Республіці Китай відбулась спроба державного перевороту.

1966 — соліст групи “The Beatles” Джордж Гаррісон одружився з фотомоделлю Патті Бойд.

1968 — відбулась одна з наймасштабніших битв у ході В’єтнамської війни між народною армією В’єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань.

1976 — стартували планові рейси літаків “Конкорд” авіакомпанії British Airways за маршрутами Лондон – Бахрейн та Париж – Ріо-де-Жанейро.

1978 — Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.

1981 — у Північній Ірландії почалось виробництво культового автомобіля DeLorean DMC-12.

1985 — відзначається День обіймів. У цей день можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.

1989 — 120-літня американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині).

1990 — близько трьох мільйонів українців взялися за руки, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ у переддень Злуки.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.

2001 — Пол МакКартні став першим музикантом, сукупна вартість майна якого перевищила один мільярд доларів.

Яке сьогодні церковне свято:

За релігійним календарем сьогодні, 21 січня, відзначають День пам’яті святого Омеляна, який був одним із перших християнських сповідників та єпископів. Також у цей день вшановують пам’ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який вживав лише зілля, яким зцілював хворих.

Прикмети:

За вітром можна визначити погоду: якщо з півдня дме, то влітку часто будуть грози.

Якщо шибки в будинку вкрилися конденсатом – до відлиги.

Людина, яка захворіла в цей день, – скоро видужає.

Кричать зранку ворони на швидке потепління.

Виє хуртовина і мете заметіль – краще не вирушати у дорогу.

Якщо цього дня сильні хуртовини, то весна прийде швидко.

Якщо небо увечері безхмарне, то скоро прийдуть морози.

Традиції:

У народі 21 січня називали Омеляна зимового або Кумів день. Цього дня погода часто була холодна та вітряна, а тому пращури збиралися вдома у своїх кумів, веселилися, гуляли і розповідали байки.

Цей день вважається особливою датою для кумів: вони ходять у гості одне до одного та дарують ласощі хрещениками. Існувало повір’я: якщо в Кумів день добре пригостити своїх кумів, то хрещеник увесь рік буде здоровим. Також існувало чимало прикмет, які були пов’язані саме зі святкуванням

На Григорія Чудотворця православна церква категорично забороняє працювати, особливо в першій половині дня. 21 січня – завершальний день зимових свят, так що з 22 січня вже можна повноцінно працювати.

Іменини цього дня святкують:

Григорій, Євген, Василіса, Домна, Юліан, Сидор, Антон, Омелян, Ярослава.