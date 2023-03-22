Про це глава естонського уряду зазначила у Twitter.

23 березня Каллас наголосила, що “Росія підготувалася до тривалої конфронтації”, тому, зауважила, що Захід також “має бути готовим”.

Прем’єрка Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону понад поріг у 2% ВВП.

Естонія значно збільшила свій оборонний бюджет, до 2024 року він досягне 3% ВВП, – пояснила вона. – 2% ВВП витрат на оборону мають бути мінімальним рівнем, а не стелею”.

Зауважимо, 16 березня естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ганно Певкур надати Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

9 лютого прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас запропонувала систему, подібну до придбання вакцин ЄС, для закупівлі зброї для України. Виступаючи перед спеціальним засіданням Європейської ради в Брюсселі, Каллас зауважила, що цей крок пришвидшить постачання зброї в Україну.

Ми всі зазирнули на склади і побачили, що у нас є, але ми повинні зробити більше. Ми повинні дати чіткий сигнал європейській оборонній промисловості виробляти більше”, – зазначила глава естонського уряду.

За її словами, країни ЄС могли б використовувати подібний механізм, як робили з вакцинами від Covid. Європейські країни нададуть кошти, Єврокомісія закупить, а потім озброєння спорядять безпосередньо в Україну.

Вона додала, що “ціна зростає з кожною затримкою, із кожним ваганням, і це може прискорити процес”.