Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни НАТО мають готуватися до тривалої війни РФ проти України, закликавши союзників збільшити витрати на оборону.

Про це глава естонського уряду зазначила у Twitter.

23 березня Каллас наголосила, що “Росія підготувалася до тривалої конфронтації”, тому, зауважила, що Захід також “має бути готовим”.

Прем’єрка Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону понад поріг у 2% ВВП.

Естонія значно збільшила свій оборонний бюджет, до 2024 року він досягне 3% ВВП, – пояснила вона. – 2% ВВП витрат на оборону мають бути мінімальним рівнем, а не стелею”.

Russia has prepared for a long confrontation and so must we. #Estonia has increased its defence budget significantly, it will reach 3% of GDP by 2024. 2% of GDP on defence spending must be the floor, not the ceiling. https://t.co/tx1fFZMo37 — Kaja Kallas (@kajakallas) March 22, 2023

Зауважимо, 16 березня естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ганно Певкур надати Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

9 лютого прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас запропонувала систему, подібну до придбання вакцин ЄС, для закупівлі зброї для України. Виступаючи перед спеціальним засіданням Європейської ради в Брюсселі, Каллас зауважила, що цей крок пришвидшить постачання зброї в Україну.

Ми всі зазирнули на склади і побачили, що у нас є, але ми повинні зробити більше. Ми повинні дати чіткий сигнал європейській оборонній промисловості виробляти більше”, – зазначила глава естонського уряду.

За її словами, країни ЄС могли б використовувати подібний механізм, як робили з вакцинами від Covid. Європейські країни нададуть кошти, Єврокомісія закупить, а потім озброєння спорядять безпосередньо в Україну.

Вона додала, що “ціна зростає з кожною затримкою, із кожним ваганням, і це може прискорити процес”.