Про це глава естонського уряду зазначила у Twitter.

23 березня Каллас наголосила, що “Росія підготувалася до тривалої конфронтації”, тому, зауважила, що Захід також “має бути готовим”.

Прем’єрка Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону понад поріг у 2% ВВП.

Russia has prepared for a long confrontation and so must we. #Estonia has increased its defence budget significantly, it will reach 3% of GDP by 2024.

2% of GDP on defence spending must be the floor, not the ceiling. https://t.co/tx1fFZMo37

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 22, 2023