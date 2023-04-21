У суботу, 22 квітня, оператор литовської енергомережі Litgrid вперше відключиться від Росії у тестовому режимі. Країна хоче перевірити готовність до переходу на європейську мережу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Випробування проведуть з 11 ранку до 9 вечора 22 квітня. Протягом цього часу з’єднання з російською мережею буде повністю перервано. Водночас електроенергія надходитиме лише зі Швеції та Польщі.

За словами генерального директора компанії Litgrid Рокаса Масюліса, вперше в історії електроенергетична система Литви працюватиме повністю незалежно, тому у компанії відповідально готуються до всіх сценаріїв. Запевняється, що споживачі не помітять тесту.

Литва разом з Латвією та Естонією зосередилися на скороченні своєї енергетичної залежності від Москви шляхом пошуку альтернативних постачань нафти, газу та електроенергії. Попри те, що Балтійський регіон більше не імпортує російське викопне паливо після вторгнення в Україну минулого року, він все ще покладається на свого сусіда для підтримки стабільності своєї електроенергетичної системи.

Випробування Литви також ізолює Калінінградську область РФ.