Сейм Литви подолав вето президента Науседи на закон щодо санкцій для росіян і білорусів

20 квітня литовські парламентарі подолали вето президента Гітанаса Науседи й остаточно затвердили запровадження країною різних національних санкцій щодо громадян РФ та РБ у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомляє LRT.

8 березня уряд Литви запропонував ухвалити окремий закон, що передбачає візові обмеження для росіян та білорусів через повномасштабну війну проти України, які зараз діють у межах указу про надзвичайний стан.

Так, 99 членів Сейму проголосували за ухвалення закону без поправок президента Ґітанас Науседи, тоді як семеро висловилися проти, двоє утрималися.

Тож, згідно з остаточно затвердженим документом, з 2 травня 2023 року до 3 травня 2024 року для росіян та білорусів обмежать отримання литовських віз, статусу електронного резидента і заборонять ввезення українських гривень громадянами РФ та РБ.

Щобільше, росіяни зіштовхнуться з додатковими труднощами при в’їзді до Литви, при придбанні нерухомості, а їхні заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не прийматимуть.

У початковому варіанті законопроєкту, який подав уряд, пропонувалося перенести в закон обмеження на видачу віз громадянам Росії та Білорусі і на прийом громадян Росії, які наразі закріплені в постанові про надзвичайний стан.

Сейм доповнив список санкцій, але передбачив винятки для білоруських громадян. Саме тому президент наклав вето на закон.