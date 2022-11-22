Про це повідомляють #Букви.
День гуманного суспільства: заснувала подію некомерційна американська організація “Гуманне суспільство Сполучених Штатів”. Дату обрали на честь створення самої організації в 1954 році журналістами Фредом Майєрсом, Хеленом Джонсоном, Ларрі Ендрюсом і Марсією Глейзер.
Міжнародний день сина: це свято неофіційне, однак його відзначають у багатьох країнах світу. В цей день вітають сім’ї, в яких є син, а також всіх чоловіків як синів.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Ліван – День Незалежності
- Вірменія – День банківського працівника
- Киргизстан – День працівника прокуратури
- Венесуела – День психолога
Цього дня у світі:
- 1087 — вбитий святий Ярополк Ізяславович.
- 1675 — Оле Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла
- 1708 — РПЦ, з ініціативи Петра I, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі, яка, попри майже трьохсотлітню давність і неправомірність накладення й досі вважається Московським патріархатом легітимною.
- 1764 — указом Катерини II скасовано гетьманство в Україні
- 1906 — у Російській імперії почалася аграрна реформа Столипіна.
- 1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.
- 1963 — в Далласі сталося одне з найгучніших вбивств XX століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK).
- 1975 — В Іспанії відновлено монархію — по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні перейшла до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня став королем Іспанії.
- 1990 — 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем’єр-міністра країни.
- 2004 — початок Помаранчевої революції.
- 2005 — указом Президента В. Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи.
- 2010 — початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.
Яке сьогодні церковне свято:
У церкві 22 листопада вшановується пам’ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в Константинополі в V столітті. В юності їй довелося вийти заміж за заможного чоловіка. У шлюбі Матрона народила доньку і в якийсь момент зрозуміла, що їй хочеться служити Богу.
Прикмети:
- Вранці іній видно – у наступному році буде хороший врожай вівса.
- Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить.
- Снігопади віщують негоду в травні.
- Якщо 22 листопада іній покриє дерева, то скоро настануть сильні морози.
- Туман пророкує відлигу найближчими днями.
- Качки досі у водоймах плавають і не відлітають навіть в холодний день – тепло збережеться ще довго.
- Гуси вийшли на лід – буде потепління.
- Якщо віддати кому-небудь 22 листопада стару, але не випрану річ, – своє щастя в чужі руки віддати.
- Якщо сон приснився на Матрону, то він збудеться на наступний день опівдні.
Традиції:
- У народі вважається, що з цієї дати зима вступає у свої права. Наші пращури аналізували погодні явища і за народними прикметами на 22 листопада передбачали погоду на зиму і весну.
- Слов’яни 22 листопада перебирали зимовий одяг і дивилися, чи все у них готове до холодів.
- Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.
Іменини цього дня святкують:
Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Порфирій, Семен, Тимофій, Федір.
- За даними синоптиків у вівторок, 22 листопада, низку областей України накриють опади у вигляді дощу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 21 листопада.