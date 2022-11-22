22 листопада відзначають День гуманного суспільства та Міжнародний день сина. За церковним календарем сьогодні - преподобної зимової Матрони Константинопольської або ж Мотрона Зимова.

Про це повідомляють #Букви.

День гуманного суспільства: заснувала подію некомерційна американська організація “Гуманне суспільство Сполучених Штатів”. Дату обрали на честь створення самої організації в 1954 році журналістами Фредом Майєрсом, Хеленом Джонсоном, Ларрі Ендрюсом і Марсією Глейзер.

Міжнародний день сина: це свято неофіційне, однак його відзначають у багатьох країнах світу. В цей день вітають сім’ї, в яких є син, а також всіх чоловіків як синів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Ліван – День Незалежності

Вірменія – День банківського працівника

Киргизстан – День працівника прокуратури

Венесуела – День психолога

Цього дня у світі:

1087 — вбитий святий Ярополк Ізяславович.

1675 — Оле Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла

1708 — РПЦ, з ініціативи Петра I, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі, яка, попри майже трьохсотлітню давність і неправомірність накладення й досі вважається Московським патріархатом легітимною.

1764 — указом Катерини II скасовано гетьманство в Україні

1906 — у Російській імперії почалася аграрна реформа Столипіна.

1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки.

1963 — в Далласі сталося одне з найгучніших вбивств XX століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK).

1975 — В Іспанії відновлено монархію — по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні перейшла до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня став королем Іспанії.

1990 — 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем’єр-міністра країни.

2004 — початок Помаранчевої революції.

2005 — указом Президента В. Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи.

2010 — початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Яке сьогодні церковне свято:

У церкві 22 листопада вшановується пам’ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в Константинополі в V столітті. В юності їй довелося вийти заміж за заможного чоловіка. У шлюбі Матрона народила доньку і в якийсь момент зрозуміла, що їй хочеться служити Богу.

Прикмети:

Вранці іній видно – у наступному році буде хороший врожай вівса.

Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить.

Снігопади віщують негоду в травні.

Якщо 22 листопада іній покриє дерева, то скоро настануть сильні морози.

Туман пророкує відлигу найближчими днями.

Качки досі у водоймах плавають і не відлітають навіть в холодний день – тепло збережеться ще довго.

Гуси вийшли на лід – буде потепління.

Якщо віддати кому-небудь 22 листопада стару, але не випрану річ, – своє щастя в чужі руки віддати.

Якщо сон приснився на Матрону, то він збудеться на наступний день опівдні.

Традиції:

У народі вважається, що з цієї дати зима вступає у свої права. Наші пращури аналізували погодні явища і за народними прикметами на 22 листопада передбачали погоду на зиму і весну.

Слов’яни 22 листопада перебирали зимовий одяг і дивилися, чи все у них готове до холодів.

Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.

Іменини цього дня святкують:

Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Порфирій, Семен, Тимофій, Федір.