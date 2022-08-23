23 серпня у світі відзначають Міжнародний день пам'яті про работоргівлю та її ліквідації та Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму. В Україні 23 серпня - День Державного Прапора України.

Про це повідомляють #Букви.

День Державного Прапора України відзначається щорічно 23 серпня, указом №987/2004, який було підписано президентом України у серпня 2004 року.

Український стяг складається з двох кольорів – синього та жовтого – які символізують безхмарне небо (символ миру) та пшеничні поля (символ достатку) відповідно.

Українська національна традиція символічного зображення світу формувалася упродовж кількох тисячоліть. Використання жовтого та синього кольорів (з різними відтінками) на прапорах України-Русі простежується від прийняття християнства. Згодом ці два кольори набувають значення державних.

Щорічно 23 серпня у Європі відзначають День пам’яті жертв сталінізму та нацизму. Дата нагадує світовій громадськості про подію, що сталася у 1939 році, – підписання пакту Молотова — Ріббентропа. Історики розглядають цей документ як злочинну угоду між Сталіним та Гітлером, що запустила механізм Другої світової війни.

Також 23 серпня – Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації. Відзначається за рекомендацією 150-ї сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в день повстання рабів Сан-Домінго і Гаїті в 1791 році, яке поклало початок процесу ліквідації системи рабства.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Латвія – День пам’яті жертв сталінізму та нацизму

Литва – День чорної стрічки. Відзначається як траурний день на честь підписання пакту Молотова — Ріббентропа 1939 року, в цей день приспущені литовські прапори з чорними стрічками

Естонія – День пам’яті жертв сталінізму та нацизму

Румунія – День визволення від нацистської окупації

Бразилія – День морської авіації

Білорусь – День працівників державної статистики

Іран – Національний день лікарів

Цього дня у світі:

1866 — за Празькою угодою Венецію передано Королівству Італія.

1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг.

1918 — Рада міністрів Української Держави затвердила постанову про створення в Києві Державного драматичного театру.

1919 — під час наступу на Київ армія УНР зайняла Новоград-Волинський.

1939 — у Москві підписано Пакт Молотова — Ріббентропа і таємний протокол до нього, за яким Європу поділили за сферами впливу Третій Рейх і СРСР.

1942 — початок Сталінградської битви.

1943 — визволення Харкова від німецьких окупантів.

1975 — відкриття Харківського метрополітену.

1989 — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція “Балтійський шлях”, коли мешканці Литви, Латвії і Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).

1990 — у Бердянську на місцевому стадіоні “Торпедо” вперше в СРСР стартувала міжнародна музично-екологічна акція “САМ” (“Врятуємо Азовське море!”). Вперше на великому міжнародному форумі над стадіоном було піднято синьо-жовтий прапор. Цей день згодом стане День Державного Прапора України.

1994 — позачергова сесія севастопольської міськради прийняла незаконне рішення про визнання російського правового статусу міста Севастополя.

1998 — встановлене звання Герой України.

Яке сьогодні церковне свято:

23 серпня в церковному календарі – день пам’яті мученика Лаврентія. Ранньо-християнський мученик, святий, архидиякон, один з семи дияконів Римської Церкви.

Прикмети:

Якщо вода спокійна, прийдешня осінь і зима не будуть надто суворою;

Сильна спека або сильні дощі – до затяжної і мокрій осені;

Дощ і тепло – рибалка буде вдалою;

Багато вродило жолудів – в наступному році урожай на полях хороший буде;

Іній на траві – зима буде ранньою і холодною;

Листя липи жовтіє знизу – озимі щедро вродять.

Хороші сни, побачені в цю ніч, можуть збутися протягом восьми днів. Погані сновидіння стануть провісниками проблем зі здоров’ям.

Традиції:

Для збереження краси та молодості ще до сходу сонця дівчата йшли вмиватися джерельною водою на світанку.

Роса, що випала на Лаврентія, вважалася цілющою.

На Лаврентія ніхто не купався в річках і будь-яких інших водоймах – вважали, що це до нещастя.

Цього дня іменини відзначають:

Лаврентій, Роман, В’ячеслав, Лавр, Опанас, Сава, Фелікс.