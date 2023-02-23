24 лютого Байден проведе віртуальну зустріч з лідерами G7 та Зеленським – Білий дім

Про це інформує CNN.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр зауважила, що рік тому ця група об’єдналася всього за кілька годин після того, як російські танки вдерлися в Україну, “аби накласти безпрецедентні витрати на Путіна та його наближених”.
Ми працювали разом, щоб надати Україні необхідну безпеку, економічну та бюджетну, гуманітарну та енергетичну допомогу”, – додала вона.
Жан-П’єр похвалила Японію, яка цього року головує у G7 і виділила додаткові 5,5 мільярда доларів на економічну допомогу, назвавши країну “надійним союзником” у зусиллях підтримки України.
Окрім цього, прессекретарка зазначила, що G7 стала опорою “сильної та єдиної відповіді Росії”.
Тож вже завтра лідери обговорять, як продовжуватимуть підтримувати Україну, посилюватимуть тиск на Путіна та всіх, хто сприяє його агресії.
- 23 лютого лідери 27 країн Європейського Союзу виступили зі спільною заявою напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.
- Президент США Джо Байден переконаний, що російський лідер Володимир Путін “вже втратив Україну”.