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24 лютого Байден проведе віртуальну зустріч з лідерами G7 та Зеленським – Білий дім

24 лютого президент США Джо Байден проведе віртуальну зустріч з іншими лідерами G7 і президентом України Володимиром Зеленським, "щоб продовжити координацію зусиль щодо підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її війну", заявили у Білому домі.

Четвер, 23 лютого 2023, 22:38
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Про це інформує CNN.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр зауважила, що рік тому ця група об’єдналася всього за кілька годин після того, як російські танки вдерлися в Україну, “аби накласти безпрецедентні витрати на Путіна та його наближених”.

Ми працювали разом, щоб надати Україні необхідну безпеку, економічну та бюджетну, гуманітарну та енергетичну допомогу”, – додала вона.

Жан-П’єр похвалила Японію, яка цього року головує у G7 і виділила додаткові 5,5 мільярда доларів на економічну допомогу, назвавши країну “надійним союзником” у зусиллях підтримки України.

Окрім цього, прессекретарка зазначила, що G7 стала опорою “сильної та єдиної відповіді Росії”.

Тож вже завтра лідери обговорять, як продовжуватимуть підтримувати Україну, посилюватимуть тиск на Путіна та всіх, хто сприяє його агресії.

Теги: Байден, Білий дім, віртуальна зустріч, Зеленський, координація зусиль, лідери G7

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