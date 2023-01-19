19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали "Талліннську декларацію", зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.

Текст заяви опублікував глава Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес на сайті уряду.

Держави закликали членів НАТО прискорити надання Україні військової допомоги для забезпечення її перемоги на полі бою.

У тексті декларації мовиться, що підписанти продовжать підтримувати Україну у процесі витіснення російських військ зі своєї території.

Країни гарантували, що глобальна військова підтримка буде максимально “стратегічною і скоординованою”. Водночас міністри наголосили, що новий рівень підтримки України вимагає надання танків, ППО і ПРО.

Тому ми зобов’язуємося продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, зокрема основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України”, – йдеться у декларації.

Список надходжень від кожної країни:

Данія: продовжує військову та цивільну підтримку України. Данія також продовжуватиме забезпечувати навчання українських військових, включаючи, але не обмежуючись програмою підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії. Данія надала або профінансувала військову допомогу на суму близько 600 мільйонів євро. Пожертвування зброї та військова підтримка триватимуть у тісній співпраці з союзниками та відповідно до потреб України.

Чехія: продовжуватиме надавати підтримку Україні шляхом військового обладнання, завжди в тісній співпраці з партнерами та відображаючи потреби України. Чехія працює з оборонною промисловістю, щоб збільшити її виробничі потужності, щоб надати ще більше підтримки, особливо з точки зору виробництва боєприпасів великого калібру, гаубиць і бронетранспортерів. Ключовою складовою внеску буде технічне обслуговування вже поставленого обладнання та збільшення потужності технічного обслуговування.

Естонія: естонський пакет складається з десятків 155-мм гаубиць FH-70 і 122-мм D-30, тисячі 155-мм артилерійських боєприпасів, машин підтримки для артилерійських підрозділів, сотень протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M2 із боєприпасами загальною кількістю на 113 мільйонів євро. Крім того, у 2023 році Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку сотням військовослужбовців Збройних сил України.

Латвія: готує нові пожертви з додатковими десятками переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger і додатковими елементами протиповітряної оборони, двома гелікоптерами М-17, десятками кулеметів з боєприпасами, кількома десятками БПЛА та запчастинами для гаубиць М109. Латвія також інвестує величезні кошти в підготовку українських військових. У 2023 році Латвія планує навчити близько 2000 українських військових за різними програмами, починаючи від початкової піхотної підготовки до спеціалізованих курсів.

Литва: новий військовий пакет підтримки Литви складається з десятків зенітних установок L-70 з десятками тисяч боєприпасів і двох вертольотів Мі-8 загальною вартістю близько 85 мільйонів євро. Ще цього року інвестують 40 мільйонів євро на закупівлі для підтримки українських військових. Це буде включати антидрони, оптику, термовізуальні прилади та дрони. Крім того, 2 мільйони євро буде перераховано до Міжнародного фонду Великої Британії для фінансування проєктів придбання важкого озброєння, такого як артилерійські системи та боєприпаси, платформи прямого вогню або броньовані машини. Загальна вартість майбутнього військового пакета підтримки Литви становить 125 мільйонів євро.

Польща: продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу стільки, “скільки буде необхідно”. Новий польський пакет складається із зенітних установок С-60 із 70 тисячами боєприпасів. Польща вже передала 42 БМП разом із навчальними пакетами для двох механізованих батальйонів. Крім того, Польща продовжує поставки 155-мм гаубиць Krab і постачає Україні різні види боєприпасів. Також постійно проводиться медична та інженерна підготовка. Крім того, Польща готова передати роту танків Leopard 2 з 1000 боєприпасами. До цього буде створено ширшу коаліцію донорів танків Leopard 2.

Словаччина: окрім вже наданого важкого обладнання, Словаччина продовжуватиме інтенсивні дискусії з членами Альянсу щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для пожертвувань Україні. Зараз зусилля зосереджені на можливостях, пов’язаних з основними бойовими танками, БМП, системами ППО, а також на збільшенні виробництва гаубиць, обладнання для розмінування та боєприпасів. Конкретні деталі будуть розроблені вчасно на основі постійного обміну інформацією з членами Альянсу та партнерами. Словаччина продовжить навчання українських військових і розширить навчання відповідно до вимог України.

Велика Британія: прискорений пакет Сполученого Королівства складається з ескадрильї танків Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами; САУ AS90 155 мм калібру; ще сотні броньованих і захищених машин; пакет підтримки, включаючи можливості прориву мінних полів і мостів; ще десятки безпілотних авіаційних систем для підтримки української артилерії; ще 100 тис. артилерійських снарядів; сотні ракет, включаючи ракети GMLRS, ракети ППО Starstreak і ракети ППО середньої дальності; 600 протитанкових боєприпасів Brimstone; пакет підтримки обладнання для модернізації до сотні українських танків і БМП. Пакет додатково доповнюється продовженням базової підготовки та підготовки молодшого керівництва для ЗСУ у Великій Британії з 9 міжнародними партнерами, з метою підготовки ще близько 20 000 військовослужбовців ЗСУ у 2023 році. Велика Британія також координує Міжнародний фонд для України, який разом із партнерами залучив майже 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Про перший пакет підтримки від фонду буде оголошено найближчим часом.

Нідерланди: раніше Нідерланди заявили, що розглядають можливість відправлення системи Patriot до України, відтак країна приєднається до США та Німеччини у зміцненні військового арсеналу України найважливішими засобами протиповітряної оборони для боротьби з агресією РФ.