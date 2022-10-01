На місці розстріляної російськими військовими колони у Куп’янському районі виявили 24 загиблих. Серед них вагітна жінка та 13 дітей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“24 людини, серед них — вагітна жінка і 13 дітей. Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі”, — заявив голова ОВА.

За його словами, це так звана “сіра зона”. Синєгубов додав, що росіяни “майже впритул” обстріляли цивільних.

Водночас як інформують правоохоронці в Харківській області, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 години. Наразі тривають слідчі дії та огляд місця.

Нагадаємо, що у звільненому ще у вересні Куп’янську (Харківська область) продовжують знаходити жертв російських окупантів. Зокрема сьогодні у Куп’янському районі було виявлено обстріляну автомобільну колону.

За словами очільника Харківщини, російські окупанти обстріляли автомобільну колону з цивільними мешканцями, які, вочевидь, намагались втекти від обстрілів: “Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання”, – написав він.