Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“24 людини, серед них — вагітна жінка і 13 дітей. Такі жахливі наслідки обстрілу колони із семи автомобілів окупантами між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі”, — заявив голова ОВА.
За його словами, це так звана “сіра зона”. Синєгубов додав, що росіяни “майже впритул” обстріляли цивільних.
Водночас як інформують правоохоронці в Харківській області, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 години. Наразі тривають слідчі дії та огляд місця.
Нагадаємо, що у звільненому ще у вересні Куп’янську (Харківська область) продовжують знаходити жертв російських окупантів. Зокрема сьогодні у Куп’янському районі було виявлено обстріляну автомобільну колону.
За словами очільника Харківщини, російські окупанти обстріляли автомобільну колону з цивільними мешканцями, які, вочевидь, намагались втекти від обстрілів: “Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання”, – написав він.
- 30 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу загинуло 30 осіб, ще 88 отримали поранення.
- Сьогодні, 1 жовтня, у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими з гуманітарної колони, які потрапили під ракетний обстріл РФ.