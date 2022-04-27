Російський військовий у телефонній розмові з другом зізнався про величезні втрати особового складу РФ на війні в Україні. Він наголосив, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлені командири.

Перехоплену розмову оприлюднила Служба безпеки України в Facebook.

Друг російського окупанта розповів, що бачив по новинах інформацію, що в Україні загинуло приблизно стількі ж військових, як і в Чеченських кампаніях. Проте загарбник сказав, що “офіційно, то одне”, а за їхніми даними втрати склали вже майже 26 тисяч загиблих.

“Пацанов дох*я по*башило наших, піз*ець дох*я… Офіційно то одне, а я тобі скажу: 25 900 загиблих. Це, бля*ь, за 2 місяці…” — сказав він своєму другу, після чого настала тиша.

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на 27 квітня, російська сторона втратила 22 400 осіб. Для порівняння, за дві Чеченські війни сили РФ втратили 12 467 військових. Перша війна тривала у 1994-1996 роках, де загинули 5042 особи, а під час другої (1999-2000) — 7 425 осіб. А під час бойових дій в Афганістані (1979-1989), за офіційними даними, загинули 14 453 військовослужбовці.

Також російський солдат наголосив, що серед загиблих є керівництво. Одному командиру бригади “прилетіло”, і його літаком шпиталізували до Росії, проте “там вже серце не витримало”.