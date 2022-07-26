Про це повідомляють #Букви.
Щорічно у світі 26 липня відзначають День дядька тітки – одних з найближчих родичів, братів та сестер наших батьків.
В Україні цього дня – День парашутистів. Воно є неофіційним святом українських професіоналів та любителів парашутизму.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Куба – Національне свято Республіки Куба. День національного повстання
- Мальдіви – Національне свято Мальдівської Республіки. День Незалежності
- Ліберія – Національне свято Республіки Ліберія. День Незалежності
- Барбадос – Національний день.
Цього дня у світі:
- 657 — Перша Фітна (перша ісламська громадянська війна): Сіффінська битва — війська під проводом халіфа Алі ібн Абу Таліба зійшлись у битві з повстанською армією сирійського губернатора Муавійї I.
- 811 — у битві з болгарами (болгарський хан Крум) загинув візантійський імператор Нікіфор I Фока (Νικηφόρος Α’ Φωκάς).
- 1309 — Генріх VII визнаний папою Климентом V королем Священної Римської імперії.
- 1572 — Молодинська битва. Армія Московського царства під командуванням князя М. Воротинського (бл. 60 тис.) перемагає татарсько-османське військо (120 тис.) кримського хана Девлет-Герая ([I Devlet Geray, Taht Alğan Devlet Geray] помилка: {{lang}}: невпізнаний код мови: qr (допомога)), яке йшло на Москву.
- 1573 — японський військовик Ода Нобунаґа вигнав із Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі. Сьоґунат Муроматі ліквідовано.
- 1600 –– місту Горохів (Волинь) було надано Магдебурзьке право.
- 1611 — Шведське військо під керівництвом Якоба Делаґарді (Jakob Pontusson de La Gardie) входить до Новгорода. Новгородські бояри підписують зі шведами Угоду про підтримку кандидатури сина шведського короля на царський престол в Московському царстві та виходу Новгородських земель із підпорядкування Москві.
- 1648 — під Старокостянтиновом козацькі полки на чолі з Максимом Кривоносом розбили польське військо Яреми Вишневецького.
- 1657 –– Іван Виговський обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького.
- 1676 –– у Чигирині, в монастирі Св. Трійці, помер Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси з 1663 року.
- 1708 — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I.
- 1709 — Петро I після перемоги у Полтавській битві прибуває до Києва, де пробув місяць.
- 1714 — флот Московського царства розгромив шведський флот у морській битві біля мису Гангут під час Північної війни 1700—1721 рр. Це була перша перемога регулярного військового флоту Московського царства.
- 1770 — під час російсько-турецької війни корпус генерала М. Репніна бере фортецю Ізмаїл.
- 1866 — у Нікольсбурзі підписано мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія. Фактичне закінчення Австро-прусської війни (остаточно — 23 серпня).
- 1887 — у Варшаві опублікований перший підручник міжнародної мови есперанто “Международный языкъ”
- 1913 — австрійський уряд скасовує конституцію Королівства Богемія.
- 1914 — Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.
- 1919 — махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор’єва.
- 1919 — в апараті ЦК РКП (б) створено Відділ по роботі з селом.
- 1925 — перший політ першого радянського пасажирського літака “К-1” конструктора Констянтина Калініна.
- 1929 — в СРСР на екрани виходить фільм Олександра Довженка “Арсенал”.
- 1941 — у Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об’єднаних українських канадців).
- 1945 — на маріупольському заводі “Азовсталь” відбудовується перша домна.
- 1946 — в УРСР створено Товариство охорони природи.
- 1948 — Велика Британія та США підписують умови реалізації “плану Маршалла” (плану допомоги країнам Європи).
- 1951 — у Новгороді знайдено перші Берестяні грамоти.
- 1957 — СРСР запускає першу міжконтинентальну багатоступеневу балістичну ракету.
- 1971 — стартує американський космічний корабель “Аполлон-15”, пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць.
- 1990 — вступ на посаду міністра внутрішніх справ УРСР Василишина Андрія Володимировича
- 1995 — представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю.
- 1998 — компанії Circuit City I Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).
Яке сьогодні церковне свято:
Церква 26 липня відмічає свято Собор архангела Гавриїла. Про це свято в народі говорили: “Архангел Гавриїл на поле хлібне вступив, жито достигло, до землі хилиться, зерно золотом відливає, а з небес добра сила злітає.”
Прикмети:
- Тепло на Гавриїла – осінь також буде теплою.
- Дощ 26 липня обіцяв холодну й сніжну зиму.
- Якщо жито достигло, то можна вирушати в ліс і збирати підберезники.
- Багато жита в полях – урожай малини буде хорошим.
- Качки голосно крякають – до гарної погоди.
- Багато бджіл на лузі з ранку – весь день буде сонячним.
- Темні хмари в цей день свідчать про зміну погоди.
- Дощ в цей день віщує неврожай.
Традиції:
- На Собор Архангела Гавриїла віддавали данину врожаю: починалися жнива, і перший сніп в полі повинна була жати найстарша жінка в сім’ї.
- Сніп прикрашали стрічками і ставили в червоний кут під ікони. Люди вірили, що цей оберіг має потужну енергетику і здатний зцілювати.
- Не можна викидати крихти зі столу, це призведе до бідності.
- Не можна сваритися і ображати інших людей.
- Не можна вживати алкогольні напої.
Цього дня іменини відзначають:
Гавриїл, Маркіян, Степан (Стефан), Юліан.