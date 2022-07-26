26 липня відзначається Міжнародний день дядька та тітки. В Україні ж цього дня - неофіційний День парашутиста.

Про це повідомляють #Букви.

Щорічно у світі 26 липня відзначають День дядька тітки – одних з найближчих родичів, братів та сестер наших батьків.

В Україні цього дня – День парашутистів. Воно є неофіційним святом українських професіоналів та любителів парашутизму.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Куба – Національне свято Республіки Куба. День національного повстання

Мальдіви – Національне свято Мальдівської Республіки. День Незалежності

Ліберія – Національне свято Республіки Ліберія. День Незалежності

Барбадос – Національний день.

Цього дня у світі:

657 — Перша Фітна (перша ісламська громадянська війна): Сіффінська битва — війська під проводом халіфа Алі ібн Абу Таліба зійшлись у битві з повстанською армією сирійського губернатора Муавійї I.

811 — у битві з болгарами (болгарський хан Крум) загинув візантійський імператор Нікіфор I Фока (Νικηφόρος Α’ Φωκάς).

1309 — Генріх VII визнаний папою Климентом V королем Священної Римської імперії.

1572 — Молодинська битва. Армія Московського царства під командуванням князя М. Воротинського (бл. 60 тис.) перемагає татарсько-османське військо (120 тис.) кримського хана Девлет-Герая ([I Devlet Geray, Taht Alğan Devlet Geray] помилка: {{lang}}: невпізнаний код мови: qr (допомога)), яке йшло на Москву.

1573 — японський військовик Ода Нобунаґа вигнав із Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі. Сьоґунат Муроматі ліквідовано.

1600 –– місту Горохів (Волинь) було надано Магдебурзьке право.

1611 — Шведське військо під керівництвом Якоба Делаґарді (Jakob Pontusson de La Gardie) входить до Новгорода. Новгородські бояри підписують зі шведами Угоду про підтримку кандидатури сина шведського короля на царський престол в Московському царстві та виходу Новгородських земель із підпорядкування Москві.

1648 — під Старокостянтиновом козацькі полки на чолі з Максимом Кривоносом розбили польське військо Яреми Вишневецького.

1657 –– Іван Виговський обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького.

1676 –– у Чигирині, в монастирі Св. Трійці, помер Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси з 1663 року.

1708 — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I.

1709 — Петро I після перемоги у Полтавській битві прибуває до Києва, де пробув місяць.

1714 — флот Московського царства розгромив шведський флот у морській битві біля мису Гангут під час Північної війни 1700—1721 рр. Це була перша перемога регулярного військового флоту Московського царства.

1770 — під час російсько-турецької війни корпус генерала М. Репніна бере фортецю Ізмаїл.

1866 — у Нікольсбурзі підписано мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія. Фактичне закінчення Австро-прусської війни (остаточно — 23 серпня).

1887 — у Варшаві опублікований перший підручник міжнародної мови есперанто “Международный языкъ”

1913 — австрійський уряд скасовує конституцію Королівства Богемія.

1914 — Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.

1919 — махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор’єва.

1919 — в апараті ЦК РКП (б) створено Відділ по роботі з селом.

1925 — перший політ першого радянського пасажирського літака “К-1” конструктора Констянтина Калініна.

1929 — в СРСР на екрани виходить фільм Олександра Довженка “Арсенал”.

1941 — у Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об’єднаних українських канадців).

1945 — на маріупольському заводі “Азовсталь” відбудовується перша домна.

1946 — в УРСР створено Товариство охорони природи.

1948 — Велика Британія та США підписують умови реалізації “плану Маршалла” (плану допомоги країнам Європи).

1951 — у Новгороді знайдено перші Берестяні грамоти.

1957 — СРСР запускає першу міжконтинентальну багатоступеневу балістичну ракету.

1971 — стартує американський космічний корабель “Аполлон-15”, пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць.

1990 — вступ на посаду міністра внутрішніх справ УРСР Василишина Андрія Володимировича

1995 — представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю.

1998 — компанії Circuit City I Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Яке сьогодні церковне свято:

Церква 26 липня відмічає свято Собор архангела Гавриїла. Про це свято в народі говорили: “Архангел Гавриїл на поле хлібне вступив, жито достигло, до землі хилиться, зерно золотом відливає, а з небес добра сила злітає.”

Прикмети:

Тепло на Гавриїла – осінь також буде теплою.

Дощ 26 липня обіцяв холодну й сніжну зиму.

Якщо жито достигло, то можна вирушати в ліс і збирати підберезники.

Багато жита в полях – урожай малини буде хорошим.

Качки голосно крякають – до гарної погоди.

Багато бджіл на лузі з ранку – весь день буде сонячним.

Темні хмари в цей день свідчать про зміну погоди.

Дощ в цей день віщує неврожай.

Традиції:

На Собор Архангела Гавриїла віддавали данину врожаю: починалися жнива, і перший сніп в полі повинна була жати найстарша жінка в сім’ї.

Сніп прикрашали стрічками і ставили в червоний кут під ікони. Люди вірили, що цей оберіг має потужну енергетику і здатний зцілювати.

Не можна викидати крихти зі столу, це призведе до бідності.

Не можна сваритися і ображати інших людей.

Не можна вживати алкогольні напої.

Цього дня іменини відзначають:

Гавриїл, Маркіян, Степан (Стефан), Юліан.