27 серпня - Всесвітній день прощення. В Україні цього дня - День авіації, а за церковним календарем - пам’ять пророка Міхея.

Про це повідомляють #Букви.

27 серпня – Всесвітній день прощення. Його почали відзначати у 1994 році. Він був створений і спонсорується організацією Christian Embassy of Christ’s Ambassadors. Це свято зародилося в Ванкувері, Британська Колумбія, Канада.

В Україні цього дня – День авіації. Сталої дати це свято немає, його відзначають щорічно в останню суботу серпня. Цьогоріч воно випало на 27 серпня.

Засноване свято було 16 серпня 1993 р. за наказом першого президента України Леоніда Кравчука. Вітають цього дня усіх підкорювачів небесних просторів, бажаючи їм легких приземлень та повітряного настрою.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Молдова – День Незалежності

Іран – День фармацевта

Цього дня у світі:

1672 — об’єднана українсько-османсько-татарська армія, яку очолювали гетьман Петро Дорошенко, османський султан Мехмед IV і кримський хан Селім-Гірей, здобула фортецю Кам’янець (Кам’янець-Подільський) і вирушила на Галичину.

1689 — підписання першого московсько-китайського договору (Нерчинський договір).

1783 — перший політ шарльєра — аеростата з оболонками, наповненими воднем.

1813 — Дрезденська битва, перемога Наполеона над союзною російсько-пруссько-австрійською армією.

1831 — Варшава капітулювала перед військами фельдмаршала Паскевича, фактично поклавши край Листопадовому повстанню 1831 року.

1859 — свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсільванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком “нафтової ери”.

1913 — о 18 годині 10 хвилин Нестеров на літаку “Ньєпор”-IV піднявся над київським Сирецьким військовим літовищем і на висоті 600 метрів уперше в світі здійснив знамениту “мертву петлю”, що згодом стала називатися “петлею Нестерова”.

1916 — Королівство Румунія оголосило війну Австро-Угорщині.

1919 — під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Житомир, Білу Церкву та Васильків.

1929 — у СРСР уведена “непрерывка”: був ліквідований семиденний тиждень, замість її уведена п’ятиденка — 5 робочих днів, один вихідний.

1934 — ухвалено постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва.

1938 — в Римі відбувся Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затвердив Андрія Мельника на посаді голови Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН)

1939 — відбувся перший у світі політ реактивного літака. Це був He-178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля.

1955 — вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.

1957 — проведені перші випробування радянської балістичної ракети Р-7.

1959 — у СРСР прийнята постанова про нагородження випускників шкіл медалями.

1977 — на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.

1991 — проголошення незалежності Молдови.

2007 — ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам’ятників російській імператриці Катерині.

Яке сьогодні церковне свято:

27 серпня церква згадує пророка Міхея. Він походив із числа “менших” пророків. Жив у Марасфі, що південніше від Єрусалиму. Майже 50 років він був у пророчому служінні і застав багатьох правителів.

Прикмети:

Червона ранкова зоря — до сильних вітрів.

Тихий вітер — осінь обіцяє суху і сонячну погоду.

Сильні вітри 27 серпня — вересень буде дощовим і холодним.

Північний вітер означає, що буде добрий врожай жита.

Традиції:

27 серпня закінчується Успенський піст. На честь цього вже починали готувати страви з м’яса, які можна було вживати лише наступного дня.

Не можна сьогодні пекти будь-що. Робота з тістом може накликати на господиню хвороби і нещастя.

Після закінчення посту можна грати весілля, тому в давні часи юнаки намагалися знайти собі кохану до цієї дати і покликати її заміж.

До Міхеєвого дня намагалися закінчити всі роботи на городі, а якщо хтось не встигав, то йому допомагали всім селом.

Цього дня іменини відзначають:

Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Федір​.​