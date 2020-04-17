Відповідний відеозапис опублікував голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.
Уточнюється, що три громадянина вже безпосередньо під час самого обміну заявили представникам окупаційної адміністрації, що хочуть залишитися на території, підконтрольній українській владі.
При цьому один з чоловіків сказав бойовикам, що “скористався можливістю очиститися” за те, що брав участь у бойових діях на боці терористичної організації.
“Я піду назад, у Дніпро. Я воював за “ЛНР”, а тепер мене помилували. Ми в розрахунку, начебто. Я хотів звільнитися від відповідальності за участь у війні проти України на боці “ЛНР”. Вам все зрозуміло?”, – сказав представникам “ЛНР” один з колишніх бойовиків.
Другий ексбойовик сказав, що не згоден переходити на тимчасово окуповану територію за сімейними обставинами.
“Ні, я не згоден, у мене сім’я, бабуся. Я відмовляюся від обміну, я не буду переходити на цю територію”, – пояснив він.
23 звільнених з полону українців прийняли на обсервацію на Донеччині.
23 звільнених українців прийняли на обсервацію на Донеччині. Створили відповідні умови для їх безпечного та комфортного перебування. Усі витрати, пов'язані з проживанням, медобслуговуванням, харчуванням, забезпеченням одягом та необхідними гігієнічними засобами взяла на себе українська держава. Вітаємо наших громадян на вільній Україні! Сподіваюся, обсервація мине швидко, і вже за 14 днів вони зможуть обійняти своїх рідних. Нагадаю, сьогодні на КПВВ "Майорське" на Донеччині та у місті Щастя, що на Луганщині, відбувся обмін, в результаті якого було звільнено з незаконного утримання 20 громадян України, ще троє відмовилися повертатися на окуповану частину Луганської області.
Gepostet von Павло Кириленко am Donnerstag, 16. April 2020
- #Букви повідомляли, як проходив обмін полоненими на Донбасі.
- В рамках обміну були звільнені 20 українців. З’явився список їхніх імен.
- Всі учасники обміну після повернення в Україну було відправлено на 14-денну обсервацію.