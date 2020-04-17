Відповідний відеозапис опублікував голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що три громадянина вже безпосередньо під час самого обміну заявили представникам окупаційної адміністрації, що хочуть залишитися на території, підконтрольній українській владі.

При цьому один з чоловіків сказав бойовикам, що “скористався можливістю очиститися” за те, що брав участь у бойових діях на боці терористичної організації.

“Я піду назад, у Дніпро. Я воював за “ЛНР”, а тепер мене помилували. Ми в розрахунку, начебто. Я хотів звільнитися від відповідальності за участь у війні проти України на боці “ЛНР”. Вам все зрозуміло?”, – сказав представникам “ЛНР” один з колишніх бойовиків.

Другий ексбойовик сказав, що не згоден переходити на тимчасово окуповану територію за сімейними обставинами.

“Ні, я не згоден, у мене сім’я, бабуся. Я відмовляюся від обміну, я не буду переходити на цю територію”, – пояснив він.