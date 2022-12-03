3 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

3 грудня відзначають Міжнародний День людей з інвалідністю, Всесвітній день комп’ютерної графіки та Міжнародний день боротьби проти пестицидів. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокла.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний День людей з інвалідністю: день було засновано в 1992 році Генеральною Асамблеєю ООН.За оцінками Світового банку 20% найбільш бідних верств жителів Землі є людьми з обмеженими можливостями і вимагають до себе особливої уваги. Загальна поширеність офіційно зафіксованої інвалідності в світі вже становить близько 10%, проте тільки на 2016 рік у світі налічувалося понад один мільярд людей (15% населення), які страждали різними формами інвалідності за медичними показаннями і критеріями ВООЗ.

Всесвітній день комп’ютерної графіки: Всесвітній день комп’ютерної графіки або День 3D відзначається в першій декаді грудня. Виникло свято у 1998 році за задумом американської компанії Alias. Святкування забарвлені презентаціями найбільш яскравих творчих проєктів в області 3D та графіки.

Міжнародний день боротьби проти пестицидів: пестициди або Отрутохімікати — токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів. Мета цього дня – звернути увагу до розв’язання проблем, які виникають внаслідок виробництва і використання небезпечних хімікатів. Дата обрана у пам’ять про велику аварію на пестицидному заводі в Індії, де в 1984 році на пестицидному заводі в Бхопалі сталася екологічна катастрофа.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Індія – День адвоката

Куба – День лікарів

США – День штату Іллінойс

Цього дня у світі:

1775 — Вперше піднятий зоряно-смугастий прапор США

1818 — Іллінойс став 21-им штатом Сполучених Штатів Америки. Іллінойс часто називають “Землею Лінкольна” або ж “Штатом в прерії”

1879 — Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання (з вугільною ниткою, поміщеною в вакуумну скляну колбу), яка могла безперервно горіти протягом 4 годин

1910 — У Парижі продемонстрували першу неонову лампу (винахідник — французький фізик Жорж Клод)

1912 — Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія підписали з Османською імперією перемир’я, що поклало край Першій балканській війні

1920 — польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін “Східна Малопольща”, зникли з вживання слова “українець”, “український”, вводилися “русин”, “руський”

1932 — Постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м’ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м’яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1933 року.

1952 — У Празі за звинуваченням у співпраці з західними розвідками та сіонізмі повісили 11 високопоставлених функціонерів Компартії Чехословаччини, серед них — її колишнього генерального секретаря, віцепрем’єра Рудольфа Сланскі.

1959 — У Ленінграді здали в експлуатацію перший у світі атомний криголам “Ленін”

1967 — Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця

1973 — Американський “Піонер−10” (“Пайонір-10”) став першим космічним апаратом, який пролетів біля Юпітера

1976 — У Києві зданий в експлуатацію Московський міст через р. Дніпро

1979 — Референдум в Ірані схвалив проєкт конституції країни, яка закріпила курс на ісламізацію суспільства: введено систему шаріатського судочинства, ісламської освіти, жінки тепер мали обов’язково носити чадру

1979 — В Цинциннаті (штат Огайо) під час спроби зайняти місця в концертному залі Ріверфронт-колізеум, де мав відбутися концерт групи The Who, загинуло 11 осіб

1984 — Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф — внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тисяч — втратили зір

1989 — Після 2-денної неофіційної зустрічі керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем — “Холодної війни”

1989 — в місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку

1991 — Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: “Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці”

1991 — незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні.

1992 — Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів

2002 — У провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти

2004 — Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК — недійсним)

2010 — вночі міліція та спецпідрозділ “Беркут” силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві

Яке сьогодні церковне свято:

В церкві 3 грудня вшановують пам’ять святого Прокла, який жив приблизно в V столітті і служив єпископом в Константинополі. Богослов’я він навчався у самого Іоанна Златоуста. Отримав досить хороший обсяг знань в області Священного писання, а також опанував ораторським мистецтвом, що і дозволило йому проповідувати християнство.

Прикмети:

Якщо співає снігур, а сорока ховається під дах, то будуть суворі хуртовини.

Сильний сніг пішов рано вранці – вдень буде ясно і сонячно.

Перисті хмари довгою смугою зігнулися – буде заметіль.

Вночі та рано-вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі – буде ясна погода.

Тетерів сидить на верхівці дерева – буде сонячна і тепла погода.

Традиції:

“На Прокла проклинай погань”, — казали у народі. Це треба було робити, щоб злі сили не вийшли з-під землі, де вони ховалися від морозів, і не завдали шкоди.

Іменини цього дня святкують:

Анатолій, Ганна, Арсеній, Олександр, Олексій, Василь, Іван, Іларіон, Григорій, Фекла, Прокл, Володимир, Ісак, Йосип.