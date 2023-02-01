Представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Про це інформує Spiegel.

Навіть якщо Україна ще не звернулася із запитом, важливо спокійно та об’єктивно подумати про таке постачання, наголосив Вадефуль.

“Звичайно, спокійний розгляд також включає питання, яке може виникнути, чи хочемо ми погодитися на поразку в Україні, не постачаючи винищувачі”.

Водночас Вадефуль застеріг від погроз і тиску з боку президента Росії Володимира Путіна та закликав не боятись ескалації.

“Ми не повинні боятися ескалації кожен день, ескалація давно є”, – акцентував він.

Раніше, коли канцлер Олаф Шольц відмовлявся погоджувати постачання танків, заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль закликав його “врешті-решт надати зелене світло для постачання основних бойових танків Leopard” на тлі загрози нового наступу РФ на Україну. Депутат нагадав, що Бундестаг ще навесні минулого року прийняв рішення посилити підтримку України важким озброєнням.

Зауважимо, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Окрім цього, голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген виступив за постачання винищувачів Україні для захисту від агресії Росії.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.