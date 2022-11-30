30 листопада відзначають Міжнародний день захисту інформації, День домашніх тварин та Міжнародний день спідниці. В Україні сьогодні - День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Християни сьогодні вшановують Григорія Чудотворця – святителя, богослова і єпископа Неокесарійського.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день захисту інформації: цей день відзначається 30 листопада, починаючи з 1988 року. Цей рік не випадково став родоначальником свята, саме в цей рік була зафіксована перша масова епідемія хробака, що одержав назву за ім’ям свого творця – Морріса. Саме тоді фахівці задумалися про необхідність комплексного підходу до забезпечення інформаційної безпеки.

День домашніх тварин: всесвітній день домашніх тварин відзначається щорічно 30 листопада. Це свято присвячено відданим і люблячим “братам нашим меншим”, які потребують теплоти та турботи. Офіційно воно було затверджено у 1931 році у Флоренції на Міжнародному конгресі прихильників захисту тварин.

Міжнародний день спідниці: одне з неофіційних свят дизайнерів одягу. Ці листопадові заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

В Україні сьогодні відзначають:

День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України – 16 вересня 2010 року вийшов наказ міністра оборони України Михайла Єжеля N490, згідно з яким 30 листопада святкуватимуть “День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України”.

Рішення про встановлення цього професійного свята було прийнято враховуючи важливе значення радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України та з метою підтримання престижу військової служби у військових частинах і підрозділах цього роду військ.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил Збройних Сил України є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об’єктів та оповіщення військ.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Барбадос – День проголошення Незалежності.

Ємен – День проголошення Незалежності.

Шотландія та Румунія – День Святого Андрія.

Бенін – Національний день.

Цього дня у світі:

‌1432 — в ході громадянської війни у Великому князівстві Литовському князь Федір Корибутович розбив поляків біля Копистерина, поблизу Морахви.

‌1763 — Судова реформа в Гетьманщині. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди — земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.

‌1786 — указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовано смертну кару.

‌1854 — Віце-король Єгипту Саїд-паша надав попередню концесію на будівництво і експлуатацію протягом 99 років каналу через Суецький перешийок французькому інженеру Фердинанду Марі де Лессепсу. 1859 року почалось будівництво Суецького каналу.

‌1867 — розпочав роботу Одеський маяк — перший електричний маяк на теренах Російської імперії.

‌1886 — у паризькому залі для оперет, пантомім, водевілів і політичних мітингів Фолі-Бержер відбулось перше ревю за участю жінок у досить відвертих костюмах.

‌1918 — Данія визнала острів Ісландію незалежним і пов’язаним з нею лише особистою унією. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла із союзу з Данією і була проголошена республікою.

‌1922 — у віці 78 років востаннє вийшла на сцену легендарна французька актриса Сара Бернар.

‌1922 — утворено Чеченську автономну область у складі Російської СФРР.

‌1936 — пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.

‌1939 — провокацією на кордоні та подальшим нападом СРСР на Фінляндію почалась радянсько-фінська війна (“Зимова війна”).

‌1954 — у містечку Силакауга американського штату Алабама впав метеорит Силакауга. Один з його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр — 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком влучання небесного тіла в людину.

‌1968 — у Києві відкрили Республіканський будинок композиторів.

‌1973 — XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього.

‌1982 — Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою ”Thriller”.

‌1996 — створено Державну митну службу України.

‌1998 — 32-річний Любко Георгієвскі, зайнявши крісло глави уряду Македонії, став наймолодшим прем’єр-міністром у світі.

‌2002 — засновано Київську незалежну медіа-профспілку.

‌2006 — офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації “Microsoft”.

‌Беркутівці б’ють мирних протестувальників під час силового розгону Євромайдану в Києві 30 листопада 2013 р.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні православна церква згадує Григорія Чудотворця – святителя, богослова і єпископа Неокесарійського. В народі святого прозвали Зимовказівником та святкували зустріч північного вітру: зазвичай в цей день йшов сніг і його було багато.

Прикмети:

У цей день влаштовували гуляння та каталися на санях з гори. Вірили, що той, хто покотиться на санях далі за всіх, той в наступному році буде найщасливішим.

За прикметою, якщо хлопці будуть перекидатися в снігу, то зима затримається на довше, що своєю чергою позитивно позначиться на майбутньому врожаї.

По погоді в цей день вирішувалося, якою буде уся зима: яка погода зранку і до полудня, такою буде перша половина зими, а погода з обіду до вечора відповідає другій половині зими.

Якщо в цей день на небі молодий місяць, то наближаються холоди.

Традиції:

У цей день підходили до криниць і водойм, прислухалися до води. Якщо тиха, то зима теплою буде, якщо шумить – слід чекати морозів і заметів.

Аби бути весь рік здоровим в цей день потрібно в снігу повалятися.

Іменини цього дня святкують:

Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Лазар, Лонгин.