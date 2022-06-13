Російським військам не вдалось повністю захопили Сєвєродонецьк, частина міста – під українським контролем. Проте усі мости, які ведуть до обласного центру, зруйновані.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Наразі, евакуація та підвезення гуманітарних вантажів до Сєвєродонецька неможливі. Містяни, що залишилися, виживають у вкрай важких умовах.

Голова ОВА зазначив, що навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька, – відновити комунікації до зими не вдасться.

Гайдай зауважив, що російська армія продовжує посилено обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з міста продовжується, гуманітарні вантажі завозяться щодня.