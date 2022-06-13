Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Наразі, евакуація та підвезення гуманітарних вантажів до Сєвєродонецька неможливі. Містяни, що залишилися, виживають у вкрай важких умовах.
Голова ОВА зазначив, що навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька, – відновити комунікації до зими не вдасться.
Гайдай зауважив, що російська армія продовжує посилено обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з міста продовжується, гуманітарні вантажі завозяться щодня.
- Нагадаємо, триває сто десята доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог здійснює перегрупування підрозділів та посилює угруповання, намагаючись оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.
- Окупанти провалили бліцкриг через опір українських захисників. ЗСУ продовжують контролювати завод “Азот”, де переховується велика кількість цивільних осіб.
- Російські війська продовжують воювати зі створенням додаткових боєздатних підрозділів. Також росіяни продовжують хвилю дезінформації з метою залякати українців.
- Основний, 90-кілометровий центральний сектор російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець, і для досягнення успіху в поточній операційній фазі свого наступу на Донбас РФ “або має виконати амбітні флангові дії”, або “здійснити штурм переправи через річку”.