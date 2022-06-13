Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Наразі, евакуація та підвезення гуманітарних вантажів до Сєвєродонецька неможливі. Містяни, що залишилися, виживають у вкрай важких умовах.

Голова ОВА зазначив, що навіть у разі швидкого вигнання окупантів із Сєвєродонецька, – відновити комунікації до зими не вдасться.

Гайдай зауважив, що російська армія продовжує посилено обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з міста продовжується, гуманітарні вантажі завозяться щодня.