Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день перекладача: щорічно 30 вересня на честь святого Єроніма покровителя перекладу, який здійснив повний переклад Біблії з оригіналу (івриту) на латину, відзначається Міжнародний день перекладача. Історія започаткування події сягає 1953 року. Офіційне визнання свята здійснено в 1991 році Міжнародною Федерацією перекладачів.
Всеукраїнський День бібліотек: у 1998 році президентом України було підписано Указ про щорічне святкування Всеукраїнського Дня бібліотек. Він відзначається щороку 30-го вересня.
День усиновлених дітей: відзначається щороку 30 вересня в Україні. Проголошено свято 27 листопада 2008 року, щоб звернути увагу населення на важливості виховання дітей у сім’ях, підтримати та розвивати усиновлення. Крім вшанування прийомних батьків, цього дня нагадують про тих дітей, які все ще не мають батьківської опіки.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Ботсвана – День Незалежності
- Канада – День відновлення
- Туркменістан – День працівників органів національної безпеки
- Казахстан – День працівників органів юстиції
- Польща – День хлопчиків
Цього дня у світі:
- 1452 — У друкарні Йогана Ґутенберґа вийшла у світ перша в Європі друкована книга — Біблія.
- 1614 — Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов’язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі
- 1791 — у Відні відбулася прем’єра останньої опери Моцарта “Чарівна флейта”
- 1876 — Журнал “Київська старовина” вперше опублікував біографію Григорія Сковороди
- 1895 — Мадагаскар став протекторатом Французької республіки
- 1919 — Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісааком Мазепою ухвалила законопроєкт про скасування станів в Україні
- 1920 — Армія УНР звільнила Жмеринку
- 1929 — Британська служба “Бі-бі-сі” уперше провела телетрансляцію.
- 1929 — У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 км.
- 1939 — У Парижі створено Уряд Польщі у вигнанні, який згодом переїхав до Лондона.
- 1944 — Засновано агентство Франс Пресс (АФП) — одне з провідних інформаційних агентств світу.
- 1945 — Перемога підрозділів УПА під Угневим над військами НКВС
- 1946 — оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі
- 1954 — Став до ладу перший атомний підводний човен “Наутілус” (США)
- 1967 — вперше в космосі здійснена автоматична стиковка космічних апаратів, ними стали радянські “Космос-186” і “Космос-188”
- 1980 — опубліковано першу специфікацію Ethernet
- 1990 — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом “Ні — новому Союзному договору!”, санкціонований президією Київської міської ради
- 1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932—1933 рр. в Україні.
- 1992 — Відправлено у відставку прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна.
- 1994 — Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років)
- 2007 — в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС
Яке сьогодні церковне свято:
30 вересня в церковному календарі – вшанування пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові (грецькою відповідно Пістіс, Елпіс і Агапе) та матері їхньої Софії. Перші згадки про них датуються ще II століттям.
Вдова Софія переїхала до Риму, жінка сповідувала християнство та виховувала в цьому віросповіданні дітей. Однак більша частина римлян в той час сповідувала язичництво. 137 року почалися репресії християн. Софію і її доньок затримали та відправили до суду. Сім’я не захотіла зректися віри, за що жінок піддали тортурам, а потім вбили.
Прикмети:
- На Віру, Надію, Любов сватаються, а на Покрову весілля грають.
- Якщо у цей день холодна і дощова погода, то буде рання весна.
- Якщо журавлі летять у вирій, то на Покрову буде мороз.
- Якщо сонячна і тепла погода, то зима буде холодною.
- Якщо листя почало активно опадати, то варто готуватись до похолодання.
- Якщо ясно і тепло, значить в річках багато риби.
Традиції:
- Заміжні жінки йшли цього дня до церкви і ставили три свічки, одну з яких забирали додому. Молились про злагоду у домі.
- Цього дня молодь збиралась на вечорниці, аби перед юрбою покрасуватись і самому оглянутись, чи не припаде раптом хтось до серця.
- Дівчата, серце яких вже було зайнятим, просили у цей день, щоб хлопець завжди відповідав навзаєм, а їх почуття ніколи не закінчувались.
- За давньою традицією, 30 вересня жінки плакали з ранку, щоб виплакати все горе і негаразди. Вважалося, що хто сьогодні поплаче, той протягом року буде щасливий.
Іменини цього дня відзначають:
Віра, Надія, Любов, Софія.
- За даними синоптиків у пятницю, 30 вересня, більшість українських регіонів опиниться у полоні дощів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 29 вересня.