30 вересня відзначається Міжнародний день перекладача. В Україні сьогодні - Всеукраїнський день бібліотек та День усиновлених дітей. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день перекладача: щорічно 30 вересня на честь святого Єроніма покровителя перекладу, який здійснив повний переклад Біблії з оригіналу (івриту) на латину, відзначається Міжнародний день перекладача. Історія започаткування події сягає 1953 року. Офіційне визнання свята здійснено в 1991 році Міжнародною Федерацією перекладачів.

Всеукраїнський День бібліотек: у 1998 році президентом України було підписано Указ про щорічне святкування Всеукраїнського Дня бібліотек. Він відзначається щороку 30-го вересня.

День усиновлених дітей: відзначається щороку 30 вересня в Україні. Проголошено свято 27 листопада 2008 року, щоб звернути увагу населення на важливості виховання дітей у сім’ях, підтримати та розвивати усиновлення. Крім вшанування прийомних батьків, цього дня нагадують про тих дітей, які все ще не мають батьківської опіки.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Ботсвана – День Незалежності

Канада – День відновлення

Туркменістан – День працівників органів національної безпеки

Казахстан – День працівників органів юстиції

Польща – День хлопчиків

Цього дня у світі:

1452 — У друкарні Йогана Ґутенберґа вийшла у світ перша в Європі друкована книга — Біблія.

1614 — Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов’язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі

1791 — у Відні відбулася прем’єра останньої опери Моцарта “Чарівна флейта”

1876 — Журнал “Київська старовина” вперше опублікував біографію Григорія Сковороди

1895 — Мадагаскар став протекторатом Французької республіки

1919 — Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісааком Мазепою ухвалила законопроєкт про скасування станів в Україні

1920 — Армія УНР звільнила Жмеринку

1929 — Британська служба “Бі-бі-сі” уперше провела телетрансляцію.

1929 — У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 км.

1939 — У Парижі створено Уряд Польщі у вигнанні, який згодом переїхав до Лондона.

1944 — Засновано агентство Франс Пресс (АФП) — одне з провідних інформаційних агентств світу.

1945 — Перемога підрозділів УПА під Угневим над військами НКВС

1946 — оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі

1954 — Став до ладу перший атомний підводний човен “Наутілус” (США)

1967 — вперше в космосі здійснена автоматична стиковка космічних апаратів, ними стали радянські “Космос-186” і “Космос-188”

1980 — опубліковано першу специфікацію Ethernet

1990 — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом “Ні — новому Союзному договору!”, санкціонований президією Київської міської ради

1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932—1933 рр. в Україні.

1992 — Відправлено у відставку прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна.

1994 — Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років)

2007 — в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС

Яке сьогодні церковне свято:

30 вересня в церковному календарі – вшанування пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові (грецькою відповідно Пістіс, Елпіс і Агапе) та матері їхньої Софії. Перші згадки про них датуються ще II століттям.

Вдова Софія переїхала до Риму, жінка сповідувала християнство та виховувала в цьому віросповіданні дітей. Однак більша частина римлян в той час сповідувала язичництво. 137 року почалися репресії християн. Софію і її доньок затримали та відправили до суду. Сім’я не захотіла зректися віри, за що жінок піддали тортурам, а потім вбили.

Прикмети:

На Віру, Надію, Любов сватаються, а на Покрову весілля грають.

Якщо у цей день холодна і дощова погода, то буде рання весна.

Якщо журавлі летять у вирій, то на Покрову буде мороз.

Якщо сонячна і тепла погода, то зима буде холодною.

Якщо листя почало активно опадати, то варто готуватись до похолодання.

Якщо ясно і тепло, значить в річках багато риби.

Традиції:

Заміжні жінки йшли цього дня до церкви і ставили три свічки, одну з яких забирали додому. Молились про злагоду у домі.

Цього дня молодь збиралась на вечорниці, аби перед юрбою покрасуватись і самому оглянутись, чи не припаде раптом хтось до серця.

Дівчата, серце яких вже було зайнятим, просили у цей день, щоб хлопець завжди відповідав навзаєм, а їх почуття ніколи не закінчувались.

За давньою традицією, 30 вересня жінки плакали з ранку, щоб виплакати все горе і негаразди. Вважалося, що хто сьогодні поплаче, той протягом року буде щасливий.

Іменини цього дня відзначають:

Віра, Надія, Любов, Софія.