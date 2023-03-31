31 березня відзначають Міжнародний день бекапа та Міжнародний день декольте. За церковним календарем сьогодні день пам’яті святителя Кирила Єрусалимського.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день бекапа: резервне копіювання або бека́п – це процес створення копії даних з носія (жорсткого диска, дискети тощо), призначений для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги до важливості збереження цифрових даних під час роботи з ними.

Міжнародний день декольте: декольте – це елемент відкритого жіночого вбрання, в якому шия, частина грудей і руки вище ліктя оголені. Головна мета свята, за словами менеджерів Wonderbra, – дати жінкам зрозуміти, що їхні достоїнства – це щось особливе, чим вони мають пишатися.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Азербайджан – День пам’яті геноциду

Туркменістан – День працівників хімічної промисловості

Таїланд – День пам’яті короля Нангклао

Мальта – День Свободи

Мексика – День тако

США – Національний день устриць, Національний день молюсків, День крейди Crayola

Цього дня у світі:

1492 — указом Ізабели та Фернандо наказувалося вислати всіх євреїв з Кастилії та Арагону.

1770 — англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з’ясувавши, що вона — острів, покидає її і бере курс на захід — на Австралію.

1814 — фельдмаршали Шостої коаліції Блюхер, Шварценберг і Барклай-де-Толлі взяли Париж.

1821 — скасовано Португальську інквізицію.

1831 — Квебек (місто) і Монреаль отримують статус міст.

1840 — остаточне припинення Центральноамериканської федерації — об’єднання країн Центральної Америки зі столицею в Гватемалі.

1851 — французький астроном Леон Фуко почав експеримент зі своїм маятником у паризькому Пантеоні для демонстрації обертання Землі навколо своєї осі.

1854 — укладено Канаґавський договір між Японією та США. Японія скасовує курс на ізоляцію від Заходу.

1856 — євреям забороняється служити в російському флоті.

1889 — офіційне відкриття Ейфелевої башти. Конструктор башти Гюстав Ейфель поставив на її вершині французький прапор. Підійматися вгору тоді доводилося сходинками.

1896 — перший замок-блискавка патентується в США його винахідником, Уїткомбом Джадсоном.

1900 — перша реклама автомобілів з’явилася в американській загальнонаціональній газеті Saturday Evening Post. Одна філадельфійська компанія помістила його під девізом “Автомобілі, які приносять задоволення”.

1900 — у Франції прийнятий закон, що обмежує робочий день жінок і дітей 11 годинами.

1901 — випускається перший автомобіль “Мерседес”. Він створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера і являє собою новий стандарт автомашин з двигуном внутрішнього згорання (ДВС). Цей автомобіль також поклав початок династії, яка згодом стала називатися “Мерседесом” (на ім’я дочок Р. Даймлера).

1917 — за договором Данська Вест-Індія перейшла у володіння США за $25 млн і стала називатися Американськими Віргінськими Островами.

1918 — США вперше переходять на літній час.

1922 — у Києві Лесь Курбас заснував театр “Березіль”, що 1926 року переїхав до Харкова.

1923 — у Нью-Йорку пройшов перший танцювальний марафон. Переможницею стала Алма Каммінгс, що протрималася на ногах 27 годин.

1929 — Українська академія наук схвалила Харківський правопис української мови, а 29 травня його схвалило НТШ у Львові.

1940 — відкритий нью-йоркський аеропорт “Ла Гардія”.

1949 — Ньюфаундленд стає 10-ю провінцією Канади.

1952 — відкрито Львівську філію Академії наук України.

1954 — СРСР звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Північноатлантичний альянс через деякий час відкинув цю пропозицію.

1955 — радянський уряд прийняв рішення повернути НДР скарби Дрезденської галереї, вивезені до СРСР після Другої світової війни

1959 — тибетський буддиський лідер Далай Лама тікає з окупованого китайцями Тибету.

1966 — з космодрому Байконур, здійснений пуск ракети-носія “Молнія” з автоматичною міжпланетною станцією “Луна-10”, котра 3 квітня 1966 року була виведена на селеноцентричну орбіту і стала першим у світі штучним супутником Місяця.

1967 — після рішення Франції про вихід з військової організації НАТО штаб-квартира організації була переведена з Парижа в столицю Бельгії Брюссель.

1973 — у хіт-параді журналу “Billboard” уперше з’явився альбом гурту “Pink Floyd” “The Dark Side of the Moon” і залишався в сотні найкращих протягом наступних 14 років.

1976 — “Led Zeppelin” випустили свій шостий студійний альбом Presence.

1988 — на турнірі чотирьох країн в Західному Берліні збірна СРСР обіграла чемпіонів світу — збірну Аргентини з рахунком 4:2.

1991 — на референдумі в Грузії 90 % населення проголосувало за незалежність.

1992 — ООН проголосувала за введення санкцій проти Лівії після її відмови видати двох підозрюваних в організації вибуху літака авіакомпанії “Пан Амерікен” в районі Локербі.

1993 — під час зйомок епізоду фільму “Ворон” випадково загинув американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі.

1994 — Угорщина офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.Вступ Угорщини до Європейського Союзу.

1998 — пілот “Формули-1” Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля — 402,6 км/год.

2019 — вибори президента в Україні. В другий тур виходять Володимир Зеленський та чинний на момент виборів президент Петро Порошенко

2020 — Верховна Рада України ухвалила закон про ринок землі[1], який скасував 20-літній мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення чи порушила Конституцію України та поставила під загрозу суверенітет та незалежність України. Конституційний суд України досі не розглянув питання конституційності цього Закону.

Яке сьогодні церковне свято:

31 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила Єрусалимського. Був єрусалимським патріархом в 351–387 роках. Народився в Єрусалимі 317 року та був висвячений єрусалимським патріархом святим Максимом на священника. Також він призначив його наставником катехуменів (кандидат у члени церкви в християнстві).

Перший рік патріархату Кирила Єрусалимського був досить пам’ятним, адже тоді на небі над Єрусалимом з’явився знак хреста Господнього. Кирило відрізнявся тим, що був ревним борцем правдивої віри від єресі, тому його тричі проганяли з престолу за наказом імператора. Закінчив своє праведне життя патріарх 387 року.

Прикмети:

Вже розпустилися квіти мати-й-мачухи, отже квітень теплим буде.

Ще не розтанув сніг – буде хороший приплід худоби.

Вже з’явилися комарі – буде тепла і сонячна погода.

Вже прилетіли лебеді – буде суха погода.

Традиції:

Саме в останній місяць березня прилітали лебеді з зимівлі, тому серед наших предків вважалося щасливим знаком побачити цього птаха.

Існував цікавий обряд, за яким цього дня обов’язково купали дитину у воді з чистого струмка чи колодязя, щоб вона красивою і здоровою.

Іменини сьогодні святкують:

Данило, Кирило, Едуард, Карпо.