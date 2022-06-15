313 дітей загинуло та понад 579 поранено внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Проте, кількість загиблих не є остаточною, оскільки все ще триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 291, Харківській — 169, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.

14 червня від уламків ворожої ракети в місті Золочів Львівської області постраждало немовля.

13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню “Град” у П’ятницькому та Малинівці Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. 21 з них у Маріуполі. Крім того, отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.

Зокрема, під час обстрілу Маріуполя від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років. У травні росіяни здійснили обстріли території Лимана Донецької області, внаслідок чого загинуло 4 дівчинки.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1985 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.