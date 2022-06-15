Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 291, Харківській — 169, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.
14 червня від уламків ворожої ракети в місті Золочів Львівської області постраждало немовля.
13 червня внаслідок обстрілу окупантами з реактивної системи залпового вогню “Град” у П’ятницькому та Малинівці Харківської області отримали поранення троє дітей віком 3 місяці, 11 та 17 років.
Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. 21 з них у Маріуполі. Крім того, отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.
Зокрема, під час обстрілу Маріуполя від прямого влучання ворожого снаряду у будівлю загинула вся родина керівника одного з управлінь міської ради із двома дівчатками 13 та 15 років. У травні росіяни здійснили обстріли території Лимана Донецької області, внаслідок чого загинуло 4 дівчинки.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1985 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.
- Нагадаємо, що станом на ранок 12 червня 2022 року понад 795 дітей постраждали внаслідок агресії РФ проти України.
- Раніше харків’янка та чемпіонка з фітнесу Тетяна Коряк у своєму блозі розповіла, що її доньку вдарила вихователька в ужгородському дитячому садку “Happy English”. Керівництво закладу спростовує звинувачення. Водночас мати дитини звернулася до поліції.
- Також #Букви документують обставини життя та загибелі цивільних мешканців Маріуполя та інших окупованих Росією українських територій з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.