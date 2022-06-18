323 дитини загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 301, Харківській — 170, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.

16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному із сіл Запорізької області загинув 14-річний підліток.

17 червня через обстріл окупантами Миколаєва отримав поранення 7-річний хлопчик.

14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ Савинців Харківської області поранено 15-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.