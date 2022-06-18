323 дитини загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 301, Харківській — 170, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.
16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному із сіл Запорізької області загинув 14-річний підліток.
17 червня через обстріл окупантами Миколаєва отримав поранення 7-річний хлопчик.
14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ Савинців Харківської області поранено 15-річну дівчинку.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.
- Станом на початок 115-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Українські воїни завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема росіяни зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому.
- Нагадаємо, що для того, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій на Слов’янськ і порушити російські лінії постачання, українські бійці ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма.
- Ворог продовжує намагатись атакувати територію Одеської області. Вночі підрозділом протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено дві крилаті ракети “Онікс”.
- Також росіяни продовжують здійснювати ворожі атаки по території Полтавської області. Сьогодні удару зазнав Кременчуцький нафтопереробний завод.