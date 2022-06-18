російсько-українська війна
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10:05 323 дитини загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України
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17 червня

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22:07 Парамедика Юлію Паєвську «Тайру» звільнили з російського полону
21:39 Данія підтримала надання Україні статусу кандидата в ЄС — Кулеба
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20:49 Байдену повідомили про зниклих безвісти громадян США: він закликав американців не їхати в Україну
20:19 Зеленський та Джонсон відвідали Михайлівський Золотоверхий монастир
19:49 Європа використовує зимові запаси газу через зменшення постачання з РФ — Bloomberg
19:11 Партнери з НАТО підтвердили, що Україна де-факто є членом альянсу – Резніков
19:08 СБУ: Російські командири залишають солдатів, зброю та втікають з України
18:26 Данія викликала посла РФ після порушення її територіальних вод військовим кораблем Росії
17:55 Росія стратегічно вже програла війну – очільник збройних сил Великої Британії
17:37 Мінкульт не згоден з рішенням не проводити «Євробачення-2023» в Україні та вимагає додаткових перемовин
16:55 «Укрпошта» випустила сувенірну марку «Zатонув чи Vтопився»
16:11 Порошенко подякував Єврокомісії за рішення надати Україні статус кандидатки в ЄС та закликав Єврораду підтримати її заявку
16:10 Запобігання загрозам у кіберпросторі: що робити у випадку зламу персональної сторінки у Facebook – Держспецзв’язку
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323 дитини загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України

322 дитини загинуло та понад 581 поранено через військову агресію російських окупантів.

Субота, 18 червня 2022, 10:05
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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 301, Харківській — 170, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 54, Херсонській — 52, Миколаївській — 48, Запорізькій — 30, Сумській — 17.

16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному із сіл Запорізької області загинув 14-річний підліток.

17 червня через обстріл окупантами Миколаєва отримав поранення 7-річний хлопчик.

14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ Савинців Харківської області поранено 15-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

Теги: війна, Діти, зігиблі діти, Офіс генпрокурора, російська агресія, російсько-українська війна

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