Станом на 5 липня 2022 року 345 дітей загинули та понад 644 поранено через військову агресію російських окупаційних військ в Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України у Telegram.

Втім, ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 345, Харківській — 185, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.

3 липня внаслідок обстрілу окупантами Слов’янська загинула 9-річна дівчинка. Цього ж дня війська РФ вкотре обстріляли Бахмут. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Варто зауважити, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2107 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.