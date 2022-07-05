Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України у Telegram.
Втім, ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 345, Харківській — 185, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.
3 липня внаслідок обстрілу окупантами Слов’янська загинула 9-річна дівчинка. Цього ж дня війська РФ вкотре обстріляли Бахмут. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.
Варто зауважити, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2107 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.
- Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 267 дітей-сиріт з Маріуполя та Волновахи росіяни вивезли у Ростовську область та готуються надати їм російське громадянство.
- Нагадаємо, що за останніми даними рятувальників, унаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки та бази відпочинку на Одещині загинуло 19 осіб. Ще майже 40 травмовані.
- Також увівторок, 21 червня, російські окупанти обстріляли пляж на озері Золота Рибка, що у місті Часовий Яр (Донецька область). У момент обстрілу на пляжі перебували діти, які отримали поранення. Також загинула одна людина.