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12 липня

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349 дітей загинуло внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України

Станом на 13 липня 2022 року, 349 дітей загинуло та понад 652 поранено через військову агресію росіян в Україні.

Середа, 13 липня 2022, 09:33
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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 352, Харківській — 190, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у місті Часів Яр Донецької області після обстрілів, які 9 липня були здійснені військовими РФ, виявлено тіло 9-річного хлопчика.

Також 12 липня в місті Сіверськ Донецької області внаслідок обстрілів поранено двоє хлопчиків 2 та 17 років. Дворічна дитина в тяжкому стані.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

Теги: війна, Діти, загибель дітей, зігиблі діти, Офіс генпрокурора, постраждалі діти, російсько-українська війна, українські діти

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