349 дітей загинуло внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 352, Харківській — 190, Київській — 116, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Миколаївській — 53, Херсонській — 52, Запорізькій — 31.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у місті Часів Яр Донецької області після обстрілів, які 9 липня були здійснені військовими РФ, виявлено тіло 9-річного хлопчика.
Також 12 липня в місті Сіверськ Донецької області внаслідок обстрілів поранено двоє хлопчиків 2 та 17 років. Дворічна дитина в тяжкому стані.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.
- Станом на 23:30 11 липня під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в місті Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини, орієнтовно 2013 року народження.
- Нагадаємо, російські війська вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок атаки троє осіб загинули, 31 отримала поранення.
- Також протягом червня до України вдалось повернути 44 дітей, яких раніше було незаконно вивезено на територію РФ чи тимчасово окупованих територій.