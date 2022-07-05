Протягом червня до України вдалось повернути 44 дітей, яких раніше було незаконно вивезені на територію РФ чи тимчасово окупованих Росією територій.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про повернення українських дітей заявили на засіданні Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час, яка працює при Офісі президента України.

Більшість дітей, яких вдалось повернути минулого місяця – це діти-сироти або діти, які позбавлені батьківського піклування.

У Мінреінтеграції також повідомили, що розробили спеціальний алгоритм – як потрібно поводитись, якщо вам відомо про незаконне вивезення дитини-сироти до РФ чи тимчасово окупованої території.

Окрім цього український уряд займається розробкою змін до механізму усиновлення дітей у період воєнного стану.