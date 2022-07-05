Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Про повернення українських дітей заявили на засіданні Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час, яка працює при Офісі президента України.
Більшість дітей, яких вдалось повернути минулого місяця – це діти-сироти або діти, які позбавлені батьківського піклування.
У Мінреінтеграції також повідомили, що розробили спеціальний алгоритм – як потрібно поводитись, якщо вам відомо про незаконне вивезення дитини-сироти до РФ чи тимчасово окупованої території.
Окрім цього український уряд займається розробкою змін до механізму усиновлення дітей у період воєнного стану.
- Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про прискорене набуття російського громадянства для українських дітей-сиріт, які примусово були вивезені у РФ.
- Також Instagram запустив систему пошуку AMBER Alerts для того, щоб люди могли бачити та ділитися повідомленнями про зниклих дітей у їхньому регіоні.
- Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях росіяни примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, у разі відмови погрожують позбавити батьківських прав.
- Станом на 5 липня 2022 року 345 дітей загинули та понад 644 поранено через військову агресію російських окупаційних військ в Україні.