Станом на 6 березня з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 та постраждала 71 дитина.

Про це сповістила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зауважила, що дані не є остаточними, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих та поранених жителів міста Маріуполя Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо.

За її словами, лише за останню добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик.

Також у місті Буча двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу. На виїзді з міста Ірпінь російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, зокрема – двоє дітей. Зазначається, що ще одна людина в тяжкому стані через поранення.

Водночас хлопчик, який народився у місті Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час кількаденного перебування у бомбосховищі.

Внаслідок повітряної атаки ворога на Білу Церкву, ракетними ударами пошкоджено 15 приватних будинків, де були літні люди та діти. Наразі кількість жертв невідома. Наголошується, що у напрямку Гостомель–Буча–Ірпінь в укриттях перебуває до 70 малюків, є поранені. Лікарів та волонтерів війська агресора до дітей не допускають.

Денісова констатувала, що військові РФ продовжують грубо порушувати права дітей на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини.