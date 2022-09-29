Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 402, Харківській — 232, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 55, Запорізькій — 47, Дніпропетровській — 28.
В ніч на 29 вересня внаслідок ракетного удару окупантів по Дніпру одна дитина загинула, ще одна отримала поранення. Також 28 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області поранено 17-річного хлопця.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
- Внаслідок російського ракетного удару в ніч на 29 вересня у місті Дніпро є загиблі та поранені діти, а також десятки понівечених будинків. Військові РФ поцілили по житлових кварталах міста.
- Вимушено переміщені особи з України допомогли збільшити чисельність населення Німеччини до найвищого рівня.
- У Києві лікарі врятували 17-річну дівчину, яка сильно постраждала внаслідок ракетного удару російських військових по залізничній станції Чаплине у Дніпропетровській області.