Станом на ранок 29 вересня 396 дітей загинуло та понад 779 отримали поранення різного ступеню тяжкості в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 402, Харківській — 232, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 55, Запорізькій — 47, Дніпропетровській — 28.

В ніч на 29 вересня внаслідок ракетного удару окупантів по Дніпру одна дитина загинула, ще одна отримала поранення. Також 28 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області поранено 17-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.