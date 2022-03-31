Про це йдеться у дописі ООН у Twitter.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Україні, 2 мільйони дітей виїхали зі своїх населених пунктів у пошуках безпечних місць закордоном.
Ще 2,5 мільйона українських дітей змушені були переїхати у більш безпечні області всередині країни.
Також повідомляється, що загалом вимушено змінити місце проживання довелось 60% дітей в Україні.
2 million children have fled the war in Ukraine to seek safety in other countries.
2.5 million children are displaced within the country.
60% of all Ukrainian children have been forced from their homes.
See how @UNICEF is supporting them. https://t.co/ijXuqqcfaU
— United Nations (@UN) March 31, 2022
- Нагадаємо, станом на 31 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинуло 148 дітей та щонайменше 232 дитини отримали поранення.
- Також напередодні Всесвітнього дня театру в неділю Німецький театр у Берліні висловив солідарність зі зруйнованим Академічним драматичним театром у Маріуполі, написавши перед його входом слово “діти”.
- Відомо, що російські війська продовжують обстрілювати цивільні міста, знищуючи мирне населення України. Під обстрілами у Маріуполі загинула 11-річна українська гімнастка Катерина Дяченко.