За даними Організації Об'єднаних Націй, унаслідок широкомасштабного російського вторгнення, 4,5 мільйона українських дітей були вимушені покинути свої домівки.

Про це йдеться у дописі ООН у Twitter.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Україні, 2 мільйони дітей виїхали зі своїх населених пунктів у пошуках безпечних місць закордоном.

Ще 2,5 мільйона українських дітей змушені були переїхати у більш безпечні області всередині країни.

Також повідомляється, що загалом вимушено змінити місце проживання довелось 60% дітей в Україні.