Про це йдеться у дописі ООН у Twitter.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Україні, 2 мільйони дітей виїхали зі своїх населених пунктів у пошуках безпечних місць закордоном.

Ще 2,5 мільйона українських дітей змушені були переїхати у більш безпечні області всередині країни.

Також повідомляється, що загалом вимушено змінити місце проживання довелось 60% дітей в Україні.

2 million children have fled the war in Ukraine to seek safety in other countries.

2.5 million children are displaced within the country.

60% of all Ukrainian children have been forced from their homes.

See how @UNICEF is supporting them. https://t.co/ijXuqqcfaU

— United Nations (@UN) March 31, 2022